Третьяковская галерея проведет реэкспозицию зала Василия Сурикова

«Сейчас этот прекрасный зал (зал Сурикова - прим. Агентства «Москва») мы решили оставить в экспозиции - по крайней мере, в первой половине этого года. А осенью предполагается выставка в Русском музее, куда уедут многие произведения Сурикова, - не все, конечно. «Боярыня Морозова» и «Стрельцы» («Утро стрелецкой казни» - прим. Агентства «Москва») останутся у нас, и тогда мы проведем реэкспозицию этого зала, о чем мы расскажем позже. И расскажем, какие работы Сурикова из фондов мы введем в экспозицию», - сказала Карпова.