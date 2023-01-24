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52 минуты назад

Третьяковская галерея проведет реэкспозицию зала Василия Сурикова

Агентство «Москва»иещё 1

Государственная Третьяковская галерея планирует провести реэкспозицию зала художника Василия Сурикова. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Третьяковская галерея проведет реэкспозицию зала Василия Сурикова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас этот прекрасный зал (зал Сурикова - прим. Агентства «Москва») мы решили оставить в экспозиции - по крайней мере, в первой половине этого года. А осенью предполагается выставка в Русском музее, куда уедут многие произведения Сурикова, - не все, конечно. «Боярыня Морозова» и «Стрельцы» («Утро стрелецкой казни» - прим. Агентства «Москва») останутся у нас, и тогда мы проведем реэкспозицию этого зала, о чем мы расскажем позже. И расскажем, какие работы Сурикова из фондов мы введем в экспозицию», - сказала Карпова.

24 января исполняется 175 лет со дня рождения художника Василия Сурикова, автора знаменитых исторических полотен «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Березове» (1883), «Боярыня Морозова» (1887) и других.

Новости Москвы,Общество,Василий Суриков,Татьяна Карпова,
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