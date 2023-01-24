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49 минут назад

Собянин сообщил об открытии детского сада на 325 мест в ТиНАО

Вечерняя Москваиещё 4

В поселении Филимонковское подошло к концу строительство нового детского сада, он уже готов принять 325 детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 января.

Собянин сообщил об открытии детского сада на 325 мест в ТиНАО
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей СобянинTelegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Для юных жителей поселения Филимонковское в ТиНАО построен долгожданный детский сад. Он готов принять 325 детишек, — сказал он.

Здание расположилось на площади 4,9 тысячи квадратных метров. В процессе работ специалисты создали все необходимые условия для развития детей. Так, детский сад оборудован комфортными спальнями, игровыми зонами, а также благоустроенной территорий, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили строительство нового образовательного комплекса в поселении Десеновском. В рамках работ его оборудовали школой на тысячу мест и дошкольным отделением.

Помимо этого, в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники. Глава города уточнил, что в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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