Собянин сообщил об открытии детского сада на 325 мест в ТиНАО

В поселении Филимонковское подошло к концу строительство нового детского сада, он уже готов принять 325 детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 января.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Для юных жителей поселения Филимонковское в ТиНАО построен долгожданный детский сад. Он готов принять 325 детишек, — сказал он.

Здание расположилось на площади 4,9 тысячи квадратных метров. В процессе работ специалисты создали все необходимые условия для развития детей. Так, детский сад оборудован комфортными спальнями, игровыми зонами, а также благоустроенной территорий, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили строительство нового образовательного комплекса в поселении Десеновском. В рамках работ его оборудовали школой на тысячу мест и дошкольным отделением.