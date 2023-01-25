В Москве расписание поездов на Киевском направлении изменится 28 - 29 января

Движение поездов на Киевском направлении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в сторону Москвы изменится 28 - 29 января из-за работ, связанных с запуском МЦД-4, сообщил в среду в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.
"С 12:40 28 января до 17:00 29 января на Киевском направлении изменится расписание поездов: часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены до 25 минут. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная. Некоторые аэроэкспрессы во Внуково будут отменены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в выходные планируется поочередное закрытие главных путей: 28 января будет закрыт второй главный путь, 29 января - третий главный путь. В это время движение будет осуществляться по двум другим главным путям. Работы пройдут во время наименьшего пассажиропотока.
График движения поездов можно посмотреть в приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика, график аэроэкспрессов - на сайте компании.