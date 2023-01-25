В Москве расписание поездов на Киевском направлении изменится 28 - 29 января

"С 12:40 28 января до 17:00 29 января на Киевском направлении изменится расписание поездов: часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов будут увеличены до 25 минут. Поезда в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная. Некоторые аэроэкспрессы во Внуково будут отменены", - говорится в сообщении.