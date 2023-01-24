Клубный дом с апартаментами в Спиридоньевском переулке сдали в эксплуатацию

«Площадь пятиэтажного клубного дома - около 1 тыс. 738 кв. м, в нем предусмотрено 10 апартаментов, включая один большой пентхаус с двумя террасами. На первом этаже дома разместится два ресторана, открытых для всех желающих - это удобно, учитывая популярность локации среди москвичей и гостей столицы», - уточнила Пятова.