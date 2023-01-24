Клубный дом с апартаментами в Спиридоньевском переулке сдали в эксплуатацию

Введен в эксплуатацию клубный дом в Спиридоньевском пер. в центре Москвы, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«В Пресненском районе сдан в эксплуатацию клубный дом с апартаментами The Patricks, который располагается в реконструированном здании по адресу: Спиридоньевский пер., д. 17 (ЦАО)», - говорится в сообщении.
Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся в материале, девелопером проекта выступила компания R4S Group.
«Площадь пятиэтажного клубного дома - около 1 тыс. 738 кв. м, в нем предусмотрено 10 апартаментов, включая один большой пентхаус с двумя террасами. На первом этаже дома разместится два ресторана, открытых для всех желающих - это удобно, учитывая популярность локации среди москвичей и гостей столицы», - уточнила Пятова.
Председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко, его цитирует пресс-служба, отметил, что все работы на объекте были завершены, застройщику выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию.
«Несмотря на то, что у дома не было охранного статуса, девелопер сохранил его архитектурный образ, соответствующий застройке района Патриарших прудов. Девелопер восстановил фасад доходного дома начала XX века, оформил его натуральным камнем. Среди декоративных элементов - арка в готическом стиле, стрельчатые окна, барельефы, пилястры», - подчеркнула Пятова.
Войстратенко добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах в центре столицы.
«К проверкам здания привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), которые по заданию комитета выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - заключил он.