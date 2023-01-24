На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс

Новый киноконцертный комплекс из шести зданий появится на Лужнецкой набережной. Его построят в рамках реорганизации промзоны на месте бывшего авиамоторного завода «Союз».
«На площадке бывшего авиамоторного завода “Союз” появится многофункциональный киноконцертный центр нового формата общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Таким образом, на этой территории будет создан уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющий Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и Парк Горького», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства АндрАндрей Бочкарев.
Комплекс будет состоять из шести зданий-лучей, направленных в сторону значимых зданий Хамовников: Дворца водных видов спорта, здания Российской академии наук и других объектов. Для гостей, кроме кинопоказов, будут устраивать лекции, мастер-классы.
«Общественные холлы смогут принимать художественные выставки, а ряд помещений отведены под арт-мастерские, авторские магазины и рестораны, ориентированные на здоровый образ жизни», — добавил Андрей Бочкарев.
Новый комплекс будет соседствовать со спортивными объектами, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Совмещение спорта и культурно-досуговых центров становится трендом в развитии городов. В Лужниках можно ожидать гораздо больший синергетический эффект от близости спорта и культурных объектов, чем в других местах. Это обусловлено исторически сильной спортивной направленностью района в сочетании с большим культурным наследием Хамовников», — сказал Сергей Кузнецов.
По его словам, проект большого многофункционального культурного объекта органично дополнит досуг посетителей Лужников и сформирует условия для гармоничного и разностороннего времяпрепровождения не только спортсменов, но и обычных горожан, поддерживающих здоровый образ жизни.