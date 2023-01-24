На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс

«Совмещение спорта и культурно-досуговых центров становится трендом в развитии городов. В Лужниках можно ожидать гораздо больший синергетический эффект от близости спорта и культурных объектов, чем в других местах. Это обусловлено исторически сильной спортивной направленностью района в сочетании с большим культурным наследием Хамовников», — сказал Сергей Кузнецов.