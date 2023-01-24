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12 минут назад

На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс

Mos.ruиещё 1

Новый киноконцертный комплекс из шести зданий появится на Лужнецкой набережной. Его построят в рамках реорганизации промзоны на месте бывшего авиамоторного завода «Союз».

На Лужнецкой набережной построят киноконцертный комплекс
Фото: Mos.ruMos.ru

«На площадке бывшего авиамоторного завода “Союз” появится многофункциональный киноконцертный центр нового формата общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Таким образом, на этой территории будет создан уникальный культурно-спортивный кластер с новым пешеходным маршрутом, объединяющий Воробьевы горы, Лужники, Нескучный сад и Парк Горького», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства АндрАндрей Бочкарев.

Комплекс будет состоять из шести зданий-лучей, направленных в сторону значимых зданий Хамовников: Дворца водных видов спорта, здания Российской академии наук и других объектов. Для гостей, кроме кинопоказов, будут устраивать лекции, мастер-классы.

«Общественные холлы смогут принимать художественные выставки, а ряд помещений отведены под арт-мастерские, авторские магазины и рестораны, ориентированные на здоровый образ жизни», — добавил Андрей Бочкарев.

Новый комплекс будет соседствовать со спортивными объектами, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Совмещение спорта и культурно-досуговых центров становится трендом в развитии городов. В Лужниках можно ожидать гораздо больший синергетический эффект от близости спорта и культурных объектов, чем в других местах. Это обусловлено исторически сильной спортивной направленностью района в сочетании с большим культурным наследием Хамовников», — сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, проект большого многофункционального культурного объекта органично дополнит досуг посетителей Лужников и сформирует условия для гармоничного и разностороннего времяпрепровождения не только спортсменов, но и обычных горожан, поддерживающих здоровый образ жизни.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Кузнецов,РАН,Правительство Москвы,
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