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1 час назад

Вход на смотровую площадку ЦДМ в Москве будет бесплатным для студентов 25 января

Вечерняя Москваиещё 1

В День российского студенчества вход на смотровую площадку Центрального детского магазина на Лубянке будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе ЦДМ во вторник, 24 января.

Студенты смогут бесплатно попасть на смотровую площадку ЦДМ
Фото: Сdm-moscow.ruСdm-moscow.ru

— 25 января в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет праздничная акция в честь Дня российского студенчества. Девушки с именем Татьяна и студенты вузов и колледжей смогут бесплатно посетить смотровую площадку и «Музей детства», — говорится в сообщении.

Чтобы бесплатно посетить данные локации, необходимо предоставить студенческий билет, а Татьянам — документ, удостоверяющий личность. Акция пройдет 25 января с 10:00 до 22:00.

Кроме того, с 12:00 до 18:00 в «Музее детства» российский историк Михаил Коробко расскажет гостям об уникальных экспонатах музея, в частности о первых в стране плюшевых мишках, куклах-неваляшках, машинках, книжках и много другом, передает ТАСС.

В рамках Дня студенчества городское правительство подготовило в столице интерактивную программу, которая пройдет с 25 по 27 января. Крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.

Новости Москвы,Михаил Коробко,ВДНХ,
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