Студенты смогут бесплатно попасть на смотровую площадку ЦДМ

В День российского студенчества вход на смотровую площадку Центрального детского магазина на Лубянке будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе ЦДМ во вторник, 24 января.

Фото: Сdm-moscow.ru Сdm-moscow.ru

— 25 января в Центральном детском магазине на Лубянке пройдет праздничная акция в честь Дня российского студенчества. Девушки с именем Татьяна и студенты вузов и колледжей смогут бесплатно посетить смотровую площадку и «Музей детства», — говорится в сообщении.

Чтобы бесплатно посетить данные локации, необходимо предоставить студенческий билет, а Татьянам — документ, удостоверяющий личность. Акция пройдет 25 января с 10:00 до 22:00.

Кроме того, с 12:00 до 18:00 в «Музее детства» российский историк Михаил Коробко расскажет гостям об уникальных экспонатах музея, в частности о первых в стране плюшевых мишках, куклах-неваляшках, машинках, книжках и много другом, передает ТАСС.