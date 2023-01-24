В Новой Третьяковке открылась выставка к 1000-летию Суздаля

Выставка, посвященная 1000-летию Суздаля, открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу. Около 600 уникальных экспонатов – иконы, каменные фрески, первые печатные книги и драгоценные украшения. О том, какие еще сокровища представлены, рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев. Трехметровые золотые врата суздальского храма впервые выставляются за пределами регионального музея, как и многие другие экспонаты. Золочение по меди (начало XIII века). Средневековые мастера буквально жизнью ради нее рисковали – выпаривали ртуть. На одной из створок – первое на Руси изображение иконы Покрова Пресвятой Богородицы.

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«Все узоры выцарапывались, а потом специально золотом, медью и травлением ртути. С помощью этого появлялись вот прекрасные узоры и картины, которые мы с вами можем видеть», – сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

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Выставка, приуроченная к тысячелетию письменного упоминания Суздаля, это около 600 уникальных экспонатов. Каждый из них бесценный. К примеру, выносной Царь-фонарь в виде храма для торжественных церковных процессий XVI века. Сделан из металла и слюды. Редкие иконы кисти Андрея Рублева. Все предметы собрали из 60 музеев Владимира и Суздаля. Такое в Третьяковке впервые.

«Это памятники величайшего уровня, памятники мирового уровня. Это то, что является вкладом Руси и России в историю мировой цивилизации», – рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.