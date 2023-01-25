Началось строительство пешеходного тоннеля на территории ТПУ «Тестовская»

Пешеходный тоннель длиной около 30 метров будет расположен в районе делового центра «Москва-Сити» и в перспективе станет частью пересадки между двумя диаметрами — МЦД-1 и МЦД-4.

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В рамках создания нового остановочного пункта Тестовская (Камушки) на МЦД-4 началось строительство пешеходного тоннеля под путями МЦК. В ближайшие годы он позволит соединить станции двух диаметров — МЦД-1 и МЦД-4. В будущем пересадка займет не более пяти минут.

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Пешеходный тоннель длиной около 30 метров будет расположен в районе делового центра «Москва-Сити».

Из-за того, что работы велись на путях Московского центрального кольца, необходимо было на один день закрыть участок МЦК в районе делового центра «Москва-Сити». Инфраструктура для разворота поездов есть не на всех станциях, поэтому они следовали только до Хорошева и до Крымской, где могли развернуться.

Специалисты ОАО «Российские железные дороги» установили мостовые страховочные пакеты, которые позволят вести строительство тоннеля без остановки движения поездов на МЦК.

После завершения работ по строительству нового остановочного пункта на МЦД-4 и реконструкции существующей платформы Тестовская МЦД-1 у пассажиров появится пересадка с одного диаметра на другой. Она спроектирована по принципу «сухие ноги». Кроме того, здесь можно будет пересесть на станцию метро «Международная» Филевской линии и Деловой центр МЦК. Добираться до станций МЦД-1 и МЦД-4 будет удобнее сотрудникам ближайших офисов и жителям микрорайона Камушки.

Тестовская станет не только удобным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ), но и самой высокой станцией с панорамным видом — более 15 метров — будущего МЦД-4.

По стандартам московского транспорта здесь появятся лифты, эскалаторы, кассы и турникеты. Сейчас на станции МЦД-4 готовы платформы и навес, который позволяет сохранить естественное освещение и создает единое пространство. Строительство станции продолжается — уже в этом году она станет частью МЦД-4 и примет первых пассажиров.

Тестовская расположена в Пресненском районе, население которого более 110 тысяч человек. Благодаря ТПУ жители смогут строить новые маршруты через город, а также доезжать до семи столичных вокзалов. МЦД-4 станет самым длинным диаметром — его протяженность составит 86 километров, а ежедневный пассажиропоток — около 455 тысяч пассажиров.