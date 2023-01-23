В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
40 минут назад

Прием заявок на участие в конкурсе исторических проектов школьников стартовал в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

В столице стартовал прием заявок на конкурс исторических проектов школьников. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

Прием заявок на участие в конкурсе исторических проектов стартовал в Москве
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Конкурс включает в себя несколько этапов, среди которых создание проектной работы, тематические мероприятия на площадках учреждений культуры Москвы, экспертную оценку проектов, а также отбор финалистов конкурса. Всем участникам вручат дипломы, а победителям — ценные призы.

В рамках конкурса на площадках учреждений культуры пройдут познавательные офлайн и онлайн мероприятия, раскрывающие интересные исторические события и значимые вехи: квизы, встречи, презентации, лекции, которые помогут участникам разобраться в нюансах создания конкурсной проектной работы.

Подать заявку на участие можно до 10 апреля, а итоги будут объявлены 9 мая в День Победы.

До этого сообщалось, что московские школьники в 2022 году отличились максимальными баллами на Едином государственном экзамене — четыре выпускника набрали максимальные 300 баллов. В копилке учащихся также остались первые места на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители