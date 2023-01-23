Лучшим журналистам Москвы вручили медали и дипломы

В Москве в 31-й раз прошел Бал прессы, на котором наградили лучших столичных журналистов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В просторном зале гостиницы «Москва» собрались представители разных средств массовой информации, чтобы обсудить итоги прошедшего года. Здесь много военкоров, которые работали в Донбассе. Ведущий вечера Владимир Березин отмечает, что мероприятие проводят в значимом месте столицы — рядом с Красной площадью.

Видео дня

Председатель Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев отметил, что многие столичные корреспонденты за последний год проявили мужество и героизм, рассказывая читателям, как проходит спецоперация.

— Они всегда были на передовой, несли правду о состоянии в Донбассе, — рассказывает Гусев. — И мы говорим большое спасибо Министерству обороны России, которое оказывает помощь нашим журналистам, опекает их.

Он отметил, что 200 журналистов, освещавших проведение СВО, отмечены государственными и ведомственными наградами. Среди них — заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», шеф-редактор утреннего выпуска Алексей Зернаков. 13 января он получил награду из рук мэра Москвы Сергея Собянина.

Председатель столичного Союза журналистов отметил, что в этом году две городские газеты — «Петровка, 38» и «Вечерняя Москва» — отмечают столетие.

— Мы ставим своей целью рассказывать о лучших сотрудниках столичной полиции, показывать, что большинство из них готовы прийти на помощь не только в рабочее время, но и в личное, — отметил главный редактор «Петровки, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин.

На бал пригласили не только журналистов, но и героев из статей. Так, первый секретарь СЖМ Людмила Щербина вручила диплом сотруднику ГИБДД старшему лейтенанту полиции Виктории Лунчук, которая в прошлом году на дачном участке во время пожара спасла пожилую женщину. Девушка не побоялась войти в горящий дом и вывела старушку в безопасное место.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков отметил, что его берет гордость за московских журналистов.

— Вам приходится быть в гуще главных событий спецоперации, бок о бок с нашими военнослужащими, — отметил Панков. — Вы профессионально освещаете самые важные и сложные темы, волнующие наше общество. Все это — ваша повседневная работа, в которой личная ответственность за полноту и объективность информации становится главной составляющей профессии.

Он вручил медали «За укрепление боевого содружества» операторам Первого канала Сергею Кузнецову и Никите Севастьянову, Станиславу Еловскому («Россия-1»), Андрею Макаренко (РЕН ТВ) и Александру Жукову (RT). Награду получил и фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Илья Питалев.

Дипломом Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций наградили спецкора газеты «Комсомольская правда» Александра Коца. А благодарности от руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна удостоилась специальный корреспондент «ВМ» Марьяна Шевцова за цикл материалов об обновлении столичных поликлиник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Иванов, председатель Союза писателей России, полковник в отставке: