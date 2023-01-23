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54 минуты назад

Перечислены самые экзотические звери в центре реабилитации диких животных

Мослентаиещё 2

Самые экзотические звери и птицы, оказавшиеся в центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в 2022 году, перечислены на официальном сайте мэра столицы.

Перечислены самые экзотические звери в центре реабилитации диких животных
Фото: МослентаМослента

«Всего поступило 371 животное. Половина из них — обитатели средней полосы России — утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи», — говорится в сообщении.

Центр реабилитации находится на территории площадью четыре гектара в деревне Андрейково Московской области. В течение года в центре содержались 925 особей животных, а 90 процентов из них получилось вернуть в их естественную среду обитания.

Ранее москвичам дали рекомендации для помощи белкам зимой. Подкармливать животных рекомендуют лишь при наступлении холодов.

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