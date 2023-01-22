Раскрыта история знаменитого ресторана «Прага» в Москве

«Изначально знаменитый ресторан "Прага" был отнюдь не престижным местом. В XIX веке он представлял собой дешевый трактир, где собиралась в основном небогатая публика. А из-за того, что напитки здесь были, мягко говоря, не самого лучшего качества, местные жители в шутку стали звать ресторан "Брагой"», — говорится в сообщении. Местом для собрания высшего общества «Прага» стала намного позже.