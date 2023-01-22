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1 час назад

Раскрыта история знаменитого ресторана «Прага» в Москве

Мослента

История знаменитого ресторана «Прага», располагавшегося в центре столицы, была раскрыта в сообществе ВКонтакте «Москва. История Москвы». Стало известно, что в начале своего существования заведение было дешевым рестораном низкого уровня.

Раскрыта история знаменитого ресторана «Прага» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Изначально знаменитый ресторан "Прага" был отнюдь не престижным местом. В XIX веке он представлял собой дешевый трактир, где собиралась в основном небогатая публика. А из-за того, что напитки здесь были, мягко говоря, не самого лучшего качества, местные жители в шутку стали звать ресторан "Брагой"», — говорится в сообщении. Местом для собрания высшего общества «Прага» стала намного позже.

В комментариях к посту пользователи также вспомнили, что в советское время в ресторане работала кулинария, где можно было купить торты, пирожные, утку, рулеты из ветчины, шпикачки с горчицей и салаты.

Ранее историк Олег Фочкин назвал главные новогодние рестораны царской Москвы.

Новости Москвы,Олег Фочкин,
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