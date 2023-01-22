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3 часа назад

В Москве состоится фестиваль "Высоцкий. Я люблю"

ТАССиещё 1

Фестиваль "Высоцкий. Я люблю", приуроченный к 85-летию со дня рождения советского актера театра и кино, поэта и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого, пройдет на ВДНХ с 24 по 29 января. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве состоится фестиваль "Высоцкий. Я люблю"
Фото: ТАССТАСС

"25 января исполняется 85 лет со дня рождения советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. В честь юбилейной даты на ВДНХ с 24 по 29 января пройдет фестиваль "Высоцкий. Я люблю", посвященный жизни и творчеству артиста. Он подготовлен в партнерстве с Государственным музеем Владимира Высоцкого. Гостей ждут тематические лекции, кинопоказы, музыкальные и поэтические вечера", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что для участия в фестивале необходима предварительная регистрация.

Как поясняется в материале, в рамках фестиваля 24 января в лектории павильона "Рабочий и колхозница" состоится встреча с сыном артиста - российским актером театра и кино, режиссером, сценаристом и директором Государственного музея Владимира Высоцкого Никитой Высоцким. 25 января в 19:00 на этой же площадке покажут музыкальный спектакль "Высоцкий. Я люблю". 26 января в 19:30 пройдет концерт с исполнением песен Высоцкого.

Кроме того, 27 января в 16:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится лекция "Владимир Высоцкий и кинематограф", а в 18:30 в Музее кино на ВДНХ покажут фильм кинорежиссера Евгения Карелова "Служили два товарища", где Высоцкий сыграл поручика Александра Брусенцова.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте ВДНХ.

Новости Москвы,Евгений Карелов,Никита Высоцкий,ВДНХ,
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