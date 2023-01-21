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25 минут назад

Синоптик допустил наступление ранней весны в столичном регионе

Илья Родин

В Москве и остальной части Центральной России в следующие два месяца не ожидается сильных морозов, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали раннюю весну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тишковец пояснил, что морозы вернутся, но в «очень смягченном состоянии». По его оценке, в феврале среднемесячная температура в макрорегионе превысит климатическую норму на 2–3 градуса.

На следующей неделе в Москву вернутся морозы

Кроме того, уточнил метеоролог, в марте температура предположительно будет на 2–3 градуса теплее нормы.

Весна может прийти в Центральную Россию значительно раньше положенных сроков, спрогнозировал Тишковец.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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