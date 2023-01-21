Москвичам пообещали раннюю весну

В Москве и остальной части Центральной России в следующие два месяца не ожидается сильных морозов, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Тишковец пояснил, что морозы вернутся, но в «очень смягченном состоянии». По его оценке, в феврале среднемесячная температура в макрорегионе превысит климатическую норму на 2–3 градуса.

Кроме того, уточнил метеоролог, в марте температура предположительно будет на 2–3 градуса теплее нормы.