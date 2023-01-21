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1 час назад

В Российской государственной библиотеке отмечают юбилей Пришвина

Москва меняется

Выставка «Михаил Михайлович Пришвин и его современники» открылась в Румянцевском зале Дома Пашкова. Она приурочена к 150-летию выдающегося русского писателя, публициста, путешественника, философа и мыслителя.

В Российской государственной библиотеке отмечают юбилей Пришвина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пришвин многим знаком как автор рассказов о природе. Кроме того, почти всю жизнь он вел дневники, которые считал одним из своих главных трудов. Они были опубликованы лишь через несколько десятилетий после смерти писателя. В откровенных дневниковых записях отразились разные ипостаси жизни современной Пришвину эпохи — смена строя, мирная жизнь и война, быт и изменения в обществе — и мировоззрение писателя, его мысли о труде и творчестве, смысле жизни, возможном будущем.

Выставка будет интересна всем любителям творчества Пришвина. В экспозиции представлены рукописи, уникальные документы и фотографии из разных архивных фондов, книги «За волшебным колобком», «Курымушка», «Родники Берендея», «Кащеева цепь» с дарственными надписями, переписка и выписки из дневников, литературоведческие работы.

Раздел выставки посвящен знаменитым современникам, оказавшим влияние на писателя. В нем представлены рукописи и фотографии философа Василия Васильевича Розанова — одного из учителей Пришвина в Елецкой гимназии — и его соученика по гимназии Ивана Алексеевича Бунина.

Выставка открыта до 25 февраля. Вход по читательскому билету. График работы залов дома Пашкова указан на сайте библиотеки.

Новости Москвы,Михаил Пришвин,Василий Розанов,Иван Бунин,
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