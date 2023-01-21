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1 час назад

Присягу в Музее Победы приняли 130 новобранцев Преображенского полка

Агентство «Москва»

Церемония приведения к военной присяге 130 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка прошла в зале Славы Музея Победы. Об этом сообщает пресс-служба ФГУБК «Музей Победы».

Присягу в Музее Победы приняли 130 новобранцев Преображенского полка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принимая присягу в зале Славы центрального музея Великой Отечественной войны - Музея Победы, вам выпала большая честь. Командование полка и ваши родители уверены, что свой долг вы выполните честно», - цитирует пресс-служба слова командира Преображенского полка полковника Сергея Бессонова.

Уточняется, что с напутственными словами также обратились помощник начальника управления по общественным и межрегиональным связям Московского дома ветеранов войн и вооруженных сил полковник Игорь Шишкин, представители Русской православной церкви и движения «Юнармия».

Пресс-служба добавляет, что церемония приведения к присяге проходит в Музее Победы более 20 лет. В завершение мероприятия рота почетного караула и военный оркестр Преображенского полка представили выступление для гостей, прозвучали военно-патриотические композиции: «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.

Новости Москвы,Сергей Бессонов,Игорь Шишкин,РПЦ,
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