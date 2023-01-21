Москвичам назвали самый теплый день предстоящей недели

«К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов. Возможно, этот день будет с самой высокой (хоть и отрицательной) температурой на неделе. А самая холодная ночь ожидается в ночь на вторник, 24 января. Ожидается минус 5-7 градусов днем», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что в ближайшие дни в Москве наметится понижение температуры. Уже в ночь на воскресенье, 22 января, температура в столичном регионе будет порядка минус 4–6 градусов, по области — до минус восьми. В последующие дни, по ее словам, преобладающая температура в ночные часы будет около минус 6–11 градусов, а дневная — колебаться в пределах минус 2–7 градусов. Такие показатели близки к климатической норме, подчеркнула метеоролог.