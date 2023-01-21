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29 минут назад

Синоптик назвала самый теплый день предстоящей недели

Мослентаиещё 1

Самый теплый день предстоящей недели назвала в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, это будет четверг, 26 января.

Москвичам назвали самый теплый день предстоящей недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов. Возможно, этот день будет с самой высокой (хоть и отрицательной) температурой на неделе. А самая холодная ночь ожидается в ночь на вторник, 24 января. Ожидается минус 5-7 градусов днем», — рассказала Позднякова.

Она уточнила, что в ближайшие дни в Москве наметится понижение температуры. Уже в ночь на воскресенье, 22 января, температура в столичном регионе будет порядка минус 4–6 градусов, по области — до минус восьми. В последующие дни, по ее словам, преобладающая температура в ночные часы будет около минус 6–11 градусов, а дневная — колебаться в пределах минус 2–7 градусов. Такие показатели близки к климатической норме, подчеркнула метеоролог.

Позднякова добавила, что на следующей неделе столичные жители смогут порадоваться солнцу. Кроме того, не ожидается сильного ветра и существенных осадков, возможен лишь слабый снег.

Ранее сообщалось, что похолодание вернется в Москву в воскресенье, 22 января. Эту дату назвал ведущий специалист центра погоды Александр Синенков.

Новости Москвы,Александр Синенков,Татьяна Позднякова,
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