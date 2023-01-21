В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Москвичам показали проект будущей станции метро «Пыхтино»

Мослентаиещё 3

Проект будущей станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии показали москвичам на портале мэра столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что станцию украсят изображениями самолетов.

Москвичам показали проект будущей станции метро «Пыхтино»
Фото: МослентаМослента

«Строители установили каркас и вскоре приступят к монтажу алюминиевых панелей с графическими изображениями самолетов в виде чертежей. Пройдя вдоль путевой стены станции "Пыхтино", пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214», — рассказал он.

По его словам, дизайн станции «Пыхтино» посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Известно также, что над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец в виде воронки из алюминиевых панелей с висящей внутри моделью самолета Ту-144. На потолке платформенного участка уже ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов.

Ранее руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что открытие метро в аэропорту «Внуково» запланировано на 2023 год.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Максим Ликсутов,Международный аэропорт Внуково,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители