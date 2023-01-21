Москвичам показали проект будущей станции метро «Пыхтино»

Проект будущей станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии показали москвичам на портале мэра столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что станцию украсят изображениями самолетов.

Фото: Мослента Мослента

«Строители установили каркас и вскоре приступят к монтажу алюминиевых панелей с графическими изображениями самолетов в виде чертежей. Пройдя вдоль путевой стены станции "Пыхтино", пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214», — рассказал он.

По его словам, дизайн станции «Пыхтино» посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Известно также, что над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец в виде воронки из алюминиевых панелей с висящей внутри моделью самолета Ту-144. На потолке платформенного участка уже ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов.