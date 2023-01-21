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1 час назад

Названы главные опасности пьяных городских птиц

Мослента

Главные опасности для лежащих на земле пьяных городских птиц назвал в беседе с «Мослентой» кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов. Он отметил, что алкогольное опьянение у пернатых наступает после того, как они поели перебродивших от разницы температур ягод.

Названы главные опасности пьяных городских птиц
Фото: МослентаМослента

«Упав пьяной на землю, птица может замерзнуть, стать добычей кошки, собаки, или кто-то может ее раздавить, не заметив», — сказал эксперт.

Резанов рекомендовал россиянам забирать домой таких птиц, если они лежат еще теплые. По его словам, через час-два она придет в себя, и ее можно будет выпустить.

Ранее пьяные свиристели попали на видео в Москве. На кадрах запечатлено: несколько свиристелей лежат на земле без движения.

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