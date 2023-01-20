В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Уникальные росписи обнаружили при реставрации Бахрушинского музея

Агентство «Москва»

В ходе реставрации Бахрушинского музея обнаружены новые уникальные росписи, изображения пройдут этап консервации и восстановления. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

Уникальные росписи обнаружили при реставрации Бахрушинского музея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После расчистки поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу в особняке Алексея Бахрушина, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи «Театръ школа». После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы», - говорится в сообщении.

Видео дня

Уточняется, что фрагменты росписей были найдены на стене, примыкающей к Лестнице Сальвини, которая соединяет подвал и первый этаж особняка.

«В результате тщательной работы открылись новые изображения, схожие по своей стилистике с Арлекином: арфа на желто-зеленом фоне, окруженная розовыми тюльпанами, за ней - мужская и женская маски, а также красный солнечный диск с расходящимися от него желтыми лучами в правом верхнем углу фрагмента», - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора, главного хранителя Бахрушинского музея Виктории Журавлевой, которые приводятся в сообщении, росписи были выполнены художником Сергеем Ягужинским в период около 1900-х годов для оформления домашнего театра.

«Сергей Ягужинский был хорошо знаком с Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, ставшего главным зданием Бахрушинского музея. На авторство Ягужинского, кроме того, указывает близкое сходство обнаруженного Арлекина с его же эскизом «Арлекин Ярцев», - пояснила Журавлева.

В Минкультуры России добавили, что на указанном эскизе изображен драматург и театральный критик, который мог участвовать в любительских спектаклях в доме мецената Алексея Бахрушина.

«Реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию музейно-театрального квартала «Бахрушинский» в Москве. В 2024 году после открытия квартала эти и другие уникальные исторические изображения смогут увидеть все посетители», - цитирует пресс-служба генерального директора Бахрушинского музея Кристину Трубинову.

Новости Москвы,Виктория Журавлева,Минкультуры России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители