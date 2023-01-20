Уникальные росписи обнаружили при реставрации Бахрушинского музея

В ходе реставрации Бахрушинского музея обнаружены новые уникальные росписи, изображения пройдут этап консервации и восстановления. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
«После расчистки поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу в особняке Алексея Бахрушина, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи «Театръ школа». После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы», - говорится в сообщении.
Уточняется, что фрагменты росписей были найдены на стене, примыкающей к Лестнице Сальвини, которая соединяет подвал и первый этаж особняка.
«В результате тщательной работы открылись новые изображения, схожие по своей стилистике с Арлекином: арфа на желто-зеленом фоне, окруженная розовыми тюльпанами, за ней - мужская и женская маски, а также красный солнечный диск с расходящимися от него желтыми лучами в правом верхнем углу фрагмента», - отметили в пресс-службе.
По словам заместителя генерального директора, главного хранителя Бахрушинского музея Виктории Журавлевой, которые приводятся в сообщении, росписи были выполнены художником Сергеем Ягужинским в период около 1900-х годов для оформления домашнего театра.
«Сергей Ягужинский был хорошо знаком с Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, ставшего главным зданием Бахрушинского музея. На авторство Ягужинского, кроме того, указывает близкое сходство обнаруженного Арлекина с его же эскизом «Арлекин Ярцев», - пояснила Журавлева.
В Минкультуры России добавили, что на указанном эскизе изображен драматург и театральный критик, который мог участвовать в любительских спектаклях в доме мецената Алексея Бахрушина.
«Реставрационные работы проходят в рамках масштабного проекта по созданию музейно-театрального квартала «Бахрушинский» в Москве. В 2024 году после открытия квартала эти и другие уникальные исторические изображения смогут увидеть все посетители», - цитирует пресс-служба генерального директора Бахрушинского музея Кристину Трубинову.