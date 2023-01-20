Уникальные росписи обнаружили при реставрации Бахрушинского музея

«В результате тщательной работы открылись новые изображения, схожие по своей стилистике с Арлекином: арфа на желто-зеленом фоне, окруженная розовыми тюльпанами, за ней - мужская и женская маски, а также красный солнечный диск с расходящимися от него желтыми лучами в правом верхнем углу фрагмента», - отметили в пресс-службе.