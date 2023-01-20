Москва помогла 23 компаниям разместить производства

В 2022 году город помог 23 компаниям подобрать площадки для размещения производства на территории столицы. В 2021-м Москва оказала поддержку 17 предприятиям, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

«В прошлом году 23 компании получили от города помощь в размещении производства на территории столицы. Среди них предприятия легкой промышленности, пищевой, полиграфической и медицинской отрасли. В свое развитие они инвестируют 4,2 миллиарда рублей. Размещение производств в столице помогает инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и большому набору мер системной поддержки», — рассказал Владимир Ефимов.

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По его словам, многие компании обратились за помощью в размещении предприятий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», резиденты которой получают значительные льготы. Они на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также в столичной ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.

Город предлагает предприятиям более 20 мер системной поддержки, а также антикризисные инструменты, добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В марте прошлого года Сергей Собянин утвердил ряд антикризисных мер поддержки бизнеса. Так, компании, которые строят в Москве новые производства и расширяют действующие предприятия в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, могут без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год. Этот инструмент стал одним из самых востребованных в 2022 году. Уже заключены договоры аренды земельных участков по льготной ставке с 13 инвесторами», — сказал Владислав Овчинский.

Подать заявку на подбор промышленной площадки для размещения производства, а также на получение земли по ставке один рубль в год, можно на инвестиционном портале Москвы. Компании получают поддержку в рамках работы сервиса по сопровождению локализации. После обращения с инвестором связывается специалист, который направляет для заполнения шаблон технического задания. В нем необходимо указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего предприятия.

Также столичные компании могут обратиться в центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам локализации, предоставляемых мер поддержки, финансирования и кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Это можно сделать с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.