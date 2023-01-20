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1 час назад

В Москве за сутки выявили 2 038 случаев коронавируса

Москва24иещё 1

В столице за минувшие сутки выявили 2 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявили 2 038 случаев коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В больницу попали еще 136 человек, выздоровели 1 547 пациентов, скончались от болезни 12 человек.

Всего в Москве выявили 3 326 428 случаев заражения, выздоровел 3 130 771 пациент, умер 47 761 человек.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи начал работу по созданию вакцины против новых вариантов коронавируса, в том числе против "Кракена".

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что вакцину необходимо сделать быстро. Он также добавил, что сейчас не получится спрогнозировать, с какой скоростью будет распространяться "Кракен".

Новости Москвы,Общество,COVID-19,Александр Гинцбург,
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