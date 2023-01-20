В Москве за сутки выявили 2 038 случаев коронавируса

В столице за минувшие сутки выявили 2 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В больницу попали еще 136 человек, выздоровели 1 547 пациентов, скончались от болезни 12 человек.

Всего в Москве выявили 3 326 428 случаев заражения, выздоровел 3 130 771 пациент, умер 47 761 человек.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи начал работу по созданию вакцины против новых вариантов коронавируса, в том числе против "Кракена".