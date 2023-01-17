В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Загрутдинов: новостройку по реновации введут в районе Северное Измайлово

Москва24иещё 3

В районе Северное Измайлово введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщается в пресс-релизе департамента строительства города Москвы

Новостройку по реновации введут в районе Северное Измайлово
Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Руководитель департамента Рафик Загрутдинов уточнил, что новостройка будет введена в 2023 году по адресу улица Константина Федина, владение 5. Строительство осуществляется на месте пятиэтажки, расселенной в 2018 году. Этот дом стал первым в столице, жителей которого переселили по программе реновации.

Здание нового дома с подземной автостоянкой будет состоять из шести секций. Архитектурный облик фасадов формируется вентилируемой фасадной системой. Фасады с плиткой красного и серого цветов будут чередоваться, чтобы придать зданию контраст и динамичность.

Новостройка рассчитана на 377 квартир, среди которых 72 – однокомнатные, 246 – двухкомнатных и 59 – трехкомнатных. Отделка квартир будет соответствовать стандартам реновации, ранее утвержденным правительством столицы.

Первые этажи здания будут нежилыми, в них разместятся вестибюль, лифтовой холл, колясочная и помещения для хранения. Также в свободных помещениях смогут открыться офисы, магазины, салоны красоты, кружки для детей.

Жилой дом будет оборудован системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и эвакуации при пожаре.

На территории новостройки оборудуют детскую площадку, зону для отдыха взрослых, также там высадят цветники, кустарники и деревья.

Ранее стало известно, что первую новостройку для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Донском. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы. Новый дом находится по адресу Малая Тульская улица, владение 55/1. Всего в нем расположено 184 квартиры.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители