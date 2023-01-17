Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского

Открытие нового флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского увеличит объем операционных услуг учреждения более чем в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия флагманского центра на Большой Сухаревской площади.

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«Легендарный Склиф получил новый флагманский центр, обеспеченный самыми высокими технологиями, самими совершенными операционными, самым современным диагностическим оборудованием, самыми современными реанимациями, хорошие качественные условия для врачей и пациентов. В целом Склиф по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг - более чем в два раза. Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня», - заявил Собянин.

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Мэр добавил, что флагманский центр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. «С вашей клиники начинали разработку стандарта по экстренной помощи. Я надеюсь, что здесь он в полном объеме уже внедрен», - сказал Собянин, обращаясь к директору НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергею Петрикову.

В свою очередь Петриков отметил, что ранее в больнице не было гибридных операционных, как в новом флагманском центре, теперь качество медицинской помощи серьезно изменится. «Это совершенно новые технологии, которые в нашу жизнь входят. И, конечно, это позволит совершенно на другом уровне помогать пациентам: и пациентам с сосудистыми проблемами, пациентами с патологиями головного мозга», - подчеркнул он.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного корпуса флагманского центра было начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2022 года. Мощность флагманского центра составляет 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек. Имеется девять операционных, в том числе две гибридных. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день.

Отмечается, что НИИ имени Склифосовского специализируется на приеме экстренных пациентов - их примерно 90% от общего числа. Оснащение каждого отделения нового корпуса и гибридных операционных продумывалось так, чтобы при поступлении пациента с тяжелой сочетанной травмой диагностика и оказание помощи стали возможными уже с первых минут пребывания. В гибридных операционных смогут одновременно работать врачи разных специальностей - например, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, травматологи, специалисты по лучевой диагностике. Еще одна важная особенность операционного блока во флагманском центре - возможность интраоперационного проведения части исследования и оперативного вмешательства в одном помещении.

Как добавили в пресс-службе, первых пациентов флагманский центр НИИ имени Склифосовского примет в марте 2023 года.