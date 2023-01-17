Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского

Открытие нового флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского увеличит объем операционных услуг учреждения более чем в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия флагманского центра на Большой Сухаревской площади.
«Легендарный Склиф получил новый флагманский центр, обеспеченный самыми высокими технологиями, самими совершенными операционными, самым современным диагностическим оборудованием, самыми современными реанимациями, хорошие качественные условия для врачей и пациентов. В целом Склиф по мощности благодаря вводу этого корпуса увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг - более чем в два раза. Причем это операционная нового поколения, нового качества, нового уровня», - заявил Собянин.
Мэр добавил, что флагманский центр будет работать по новому стандарту экстренной помощи. «С вашей клиники начинали разработку стандарта по экстренной помощи. Я надеюсь, что здесь он в полном объеме уже внедрен», - сказал Собянин, обращаясь к директору НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергею Петрикову.
В свою очередь Петриков отметил, что ранее в больнице не было гибридных операционных, как в новом флагманском центре, теперь качество медицинской помощи серьезно изменится. «Это совершенно новые технологии, которые в нашу жизнь входят. И, конечно, это позволит совершенно на другом уровне помогать пациентам: и пациентам с сосудистыми проблемами, пациентами с патологиями головного мозга», - подчеркнул он.
Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство семиэтажного корпуса флагманского центра было начато в июне 2020 года и завершено в декабре 2022 года. Мощность флагманского центра составляет 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек. Имеется девять операционных, в том числе две гибридных. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день.
Отмечается, что НИИ имени Склифосовского специализируется на приеме экстренных пациентов - их примерно 90% от общего числа. Оснащение каждого отделения нового корпуса и гибридных операционных продумывалось так, чтобы при поступлении пациента с тяжелой сочетанной травмой диагностика и оказание помощи стали возможными уже с первых минут пребывания. В гибридных операционных смогут одновременно работать врачи разных специальностей - например, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, травматологи, специалисты по лучевой диагностике. Еще одна важная особенность операционного блока во флагманском центре - возможность интраоперационного проведения части исследования и оперативного вмешательства в одном помещении.
Как добавили в пресс-службе, первых пациентов флагманский центр НИИ имени Склифосовского примет в марте 2023 года.
Строительство флагманских центров является ключевым элементом программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Флагманские центры появятся в шести городских стационарах. В общей сложности - более 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи. В настоящее время введены в эксплуатацию первые два центра - в городской клинической больнице имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.