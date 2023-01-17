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28 минут назад

Городские службы приступили к противогололедной обработке улиц Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— В 11:00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и многие другие объекты социальной сферы и потребительского рынка, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Дептранс Москвы предупредили о возможной гололедице на дорогах. На данный момент ситуация на дорогах оценивается в четыре балла. Основные затруднения проезда транспорта наблюдаются на Ярославском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, МКАД и ТТК по направлению в центр.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что 19 января температура воздуха в Москве будет существенно выше климатической нормы. Она также подтвердила, что в этот день температурный рекорд будет практически побит

Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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