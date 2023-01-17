Инвестор построит технопарк на севере столицы

Технопарк создадут в рамках проекта комплексного развития территорий.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Право реорганизации участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт» выставили на торги. Заявки принимаются до 26 января. Победитель аукциона сможет построить там объекты промышленного назначения общей площадью более 81 тысячи квадратных метров.

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«На участке можно построить офисные комплексы, магазины, фармацевтическое производство, кафе и рестораны. Также инвестор сможет возвести технопарк. Его параметры будут определены после разработки проекта планировки территории. Общий объем инвестиций в реорганизацию оценивается почти в девять миллиардов рублей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Площадь выставленного на торги участка составляет 2,7 гектара. Он находится на севере столицы рядом со станцией Лианозово МЦД-1 и Дмитровским шоссе. Аукцион состоится 7 февраля, стартовая цена лота составляет 9,53 миллиона рублей.

С информацией о торгах и лотовой документацией можно ознакомиться на электронных площадках torgi.gov.ru и investmoscow.ru.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Сейчас на торги выставлены права на комплексное развитие неэффективно используемой территории по адресу: Кусковская улица, владение 12, а также участков бывших промзон «Вагоноремонт», Алтуфьевское Шоссе и Красный Строитель.

Во время реорганизации инвесторы смогут возвести там жилые дома, современные офисы, спортивные объекты, кафе, рестораны, магазины, гостиницу, производственные предприятия и технопарк. Сейчас ведется прием заявок на участие в аукционах.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего сейчас заключено 10 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 15 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», Свиблово, Кунцево, производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.