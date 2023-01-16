Стоимость жилья в Москве стабилизируется

В Москве прогнозируется стабилизация стоимости жилья в этом году: резкого подорожания или снижения цен не ожидается, пишет «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Москва занимает последнюю строчку в рейтинге российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год. Первое место, по данным, ЦИАН.Аналитики, у Самары. Стоимость жилья увеличилась на 39%, в Казани (вторая строчка) – на 35%, а в Ростове-на-Дону – на 32% (третье место).

В столице России ценник увеличился на 5% – до 15,9 млн. рублей. По данным экспертов, резких скачков цен на рынке в 2023 году, как это было в 2020 и 2021, не ожидается, рост будет на уровне инфляции. Также росту препятствует неопределенная обстановка в обществе и снижение потребительской активности. Кроме того, снижается платежеспособность россиян, а стоимость строительных материалов в среднем вернулась на уровень начала прошлого года.

Самыми востребованными, по прогнозам специалистов, останутся студии и однокомнатные квартиры, а также «семейные» – «двушки» и «трешки». Такие варианты будут дорожать быстрее других. На вторичном рынке жилья также возможно снижение цен примерно на 5-10%.