В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
34 минуты назад

Стоимость жилья в Москве стабилизируется

Мир24

В Москве прогнозируется стабилизация стоимости жилья в этом году: резкого подорожания или снижения цен не ожидается, пишет «Российская газета».

Стоимость жилья в Москве стабилизируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москва занимает последнюю строчку в рейтинге российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год. Первое место, по данным, ЦИАН.Аналитики, у Самары. Стоимость жилья увеличилась на 39%, в Казани (вторая строчка) – на 35%, а в Ростове-на-Дону – на 32% (третье место).

В столице России ценник увеличился на 5% – до 15,9 млн. рублей. По данным экспертов, резких скачков цен на рынке в 2023 году, как это было в 2020 и 2021, не ожидается, рост будет на уровне инфляции. Также росту препятствует неопределенная обстановка в обществе и снижение потребительской активности. Кроме того, снижается платежеспособность россиян, а стоимость строительных материалов в среднем вернулась на уровень начала прошлого года.

Самыми востребованными, по прогнозам специалистов, останутся студии и однокомнатные квартиры, а также «семейные» – «двушки» и «трешки». Такие варианты будут дорожать быстрее других. На вторичном рынке жилья также возможно снижение цен примерно на 5-10%.

Новый год на рынке недвижимости начался с повышения банками ставок по ипотечным программам. Почему это произошло и чем может грозить в будущем, рассказал финансист Павел Сергеев. Сейчас семейная ипотека по средней ставке 5,5% доступна для семей с детьми, где хотя бы один ребенок родился начиная с 2018 года. Она будет реально драйвером, потому что у нас колоссальное количество таких семей.

Новости Москвы,Павел Сергеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители