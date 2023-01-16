Столичный режиссер сравнил Москву и Тюмень

Москву и Тюмень сравнил в интервью «Мосленте» столичный режиссер Данил Чащин. Девять лет назад он переехал из сибирского города в столицу.

Фото: Мослента Мослента

Чащин отметил разницу в расстояниях в Москве и в Тюмени.

«В Тюмени, чтобы встретиться с другим человеком, нужно потратить максимум полчаса, чтобы доехать до точки из любого конца города. Если встреча назначена в Москве, то только на дорогу может уйти полдня», — поделился собеседник «Мосленты».

Второе различие, связанное с первым, — это скорость времени. «В Тюмени оно замедляется. Не знаю, хорошо это или плохо. И это касается не только моего родного, а всех провинциальных городов», — пояснил Чащин. В Москве, по его словам, время «спрессовывается», и успеть за день получается меньше.

При этом режиссер отметил, что характер людей не зависит от места проживания. «В Москве есть те, кто спокойно занимается йогой, медитацией, работает из дома и чувствовать себя совершенно умиротворенным. А в другом городе кто-то может заниматься каким-то крупным бизнесом и быть в постоянном стрессе. Наверное, в столице количественно больше людей довольно импульсивных и нервных, но я бы не хотел обобщать», — заключил он.