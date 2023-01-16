В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Столичный режиссер сравнил Москву и Тюмень

Мослента

Москву и Тюмень сравнил в интервью «Мосленте» столичный режиссер Данил Чащин. Девять лет назад он переехал из сибирского города в столицу.

Столичный режиссер сравнил Москву и Тюмень
Фото: МослентаМослента

Чащин отметил разницу в расстояниях в Москве и в Тюмени.

«В Тюмени, чтобы встретиться с другим человеком, нужно потратить максимум полчаса, чтобы доехать до точки из любого конца города. Если встреча назначена в Москве, то только на дорогу может уйти полдня», — поделился собеседник «Мосленты».

Второе различие, связанное с первым, — это скорость времени. «В Тюмени оно замедляется. Не знаю, хорошо это или плохо. И это касается не только моего родного, а всех провинциальных городов», — пояснил Чащин. В Москве, по его словам, время «спрессовывается», и успеть за день получается меньше.

При этом режиссер отметил, что характер людей не зависит от места проживания. «В Москве есть те, кто спокойно занимается йогой, медитацией, работает из дома и чувствовать себя совершенно умиротворенным. А в другом городе кто-то может заниматься каким-то крупным бизнесом и быть в постоянном стрессе. Наверное, в столице количественно больше людей довольно импульсивных и нервных, но я бы не хотел обобщать», — заключил он.

Ранее главные преимущества жизни в Москве назвала российская актриса театра и кино Полина Ауг. По ее словам, столицу России отличает качественный сервис.

Новости Москвы,Полина Ауг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители