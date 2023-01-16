Новостройку сдали в эксплуатацию в Даниловском районе

В Даниловском районе Москвы построили трехсекционный жилой дом по реновации. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Здание располагается по адресу Пересветов переулок, дом 9.
— Дом отличают комфортные планировки квартир, большие окна, удобные вестибюли и входные группы на уровне тротуаров, а также интересный дизайн фасада, отделанного светлым искусственным камнем, — рассказал Войстратенко.
Он уточнил, что совокупная площадь здания составляет 17,4 тысячи «квадратов». Всего там насчитывается 161 квартира.
На фасадах новостройки установили короба для кондиционеров и застеклили балконы, в вестибюлях дома появились комнаты для консьержей и места для хранения колясок.
В каждой из секций объекта установили по два лифта, которые могут перевозить грузы весом 630 и 1000 килограммов, передали на официальном сайте мэра Москвы.
До этого сообщалось, что в районе Выхино-Жулебино передали под заселение первую новостройку по реновации. К переезду готовятся около тысячи горожан, которые покинут старые дома на Рязанском проспекте и Ташкентской улице.