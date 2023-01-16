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49 минут назад

Новостройку на 161 квартиру сдали в эксплуатацию в Даниловском районе

Вечерняя Москваиещё 9

В Даниловском районе Москвы построили трехсекционный жилой дом по реновации. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новостройку сдали в эксплуатацию в Даниловском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Здание располагается по адресу Пересветов переулок, дом 9.

— Дом отличают комфортные планировки квартир, большие окна, удобные вестибюли и входные группы на уровне тротуаров, а также интересный дизайн фасада, отделанного светлым искусственным камнем, — рассказал Войстратенко.

Он уточнил, что совокупная площадь здания составляет 17,4 тысячи «квадратов». Всего там насчитывается 161 квартира.

На фасадах новостройки установили короба для кондиционеров и застеклили балконы, в вестибюлях дома появились комнаты для консьержей и места для хранения колясок.

В каждой из секций объекта установили по два лифта, которые могут перевозить грузы весом 630 и 1000 килограммов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Выхино-Жулебино передали под заселение первую новостройку по реновации. К переезду готовятся около тысячи горожан, которые покинут старые дома на Рязанском проспекте и Ташкентской улице.

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