Новостройку сдали в эксплуатацию в Даниловском районе

В Даниловском районе Москвы построили трехсекционный жилой дом по реновации. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Здание располагается по адресу Пересветов переулок, дом 9.

— Дом отличают комфортные планировки квартир, большие окна, удобные вестибюли и входные группы на уровне тротуаров, а также интересный дизайн фасада, отделанного светлым искусственным камнем, — рассказал Войстратенко.

Он уточнил, что совокупная площадь здания составляет 17,4 тысячи «квадратов». Всего там насчитывается 161 квартира.

На фасадах новостройки установили короба для кондиционеров и застеклили балконы, в вестибюлях дома появились комнаты для консьержей и места для хранения колясок.

В каждой из секций объекта установили по два лифта, которые могут перевозить грузы весом 630 и 1000 килограммов, передали на официальном сайте мэра Москвы.