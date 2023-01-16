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55 минут назад

Кондитерская фабрика в Москве получила льготу на аренду земли

Москва24иещё 3

Кондитерской фабрика "Рот Фронт" предоставили льготную ставку аренды для двух земельных участков общей площадью 0,88 гектара. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Кондитерская фабрика в Москве получила льготу на аренду земли
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, для столичных промышленных комплексов льготная арендная ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости. С ОАО "Рот Фронт" подписали допсоглашения к двум договорам аренды. Решение позволит фирме экономить более 800 тысяч рублей, утверждает Гаман.

Отмечается, что с 2016 года прибегнуть к подобной льготе могут производители, имеющие статус промышленного комплекса или технопарка. Для таких предприятий ставка составляет 0,3% и 0,01% от кадастровой стоимости соответственно. Как правило, сэкономленные средства бизнесмены используют для будущего развития компании.

"Статус промышленного комплекса также позволяет компаниям уменьшить региональную ставку налога на прибыль с 17% до 13,5%, налог на имущество – на 50%, а земельный - на 80%. Город присвоил статус промкомплекса кондитерской фабрике в 2016 году", – заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее аналитики риэлторской компании "Миэль" выяснили, что стоимость аренды жилья в Москве к концу 2023 года снизилась в отдельных случаях на 10%. Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры – в среднем на 9,5%.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Максим Гаман,Миэль,Рот Фронт,Правительство Москвы,
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