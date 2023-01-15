Рубиновая звезда вернулась на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ

Завершилась реставрация рубиновой звезды, которая украшает шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ. Теперь она вернулось на свое законное место. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Павильон № 59 «Зерно» (бывший Московской области) находится по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 59. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Это третья по высоте постройка на ВДНХ: выше только павильоны «Космос» и «Центральный». Главное украшение здания — позолоченный шпиль с пятиконечной звездой диаметром 3,5 метра.

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В июле реставраторы бережно демонтировали звезду с помощью специальной техники и отправили ее в мастерскую. Там несколько месяцев специалисты кропотливо работали над ее деталями. Важнейшей частью украшения были стекла рубинового цвета. Сначала предполагали, что они состоят из четырех слоев: нижний — белый для рассеивания освещения, второй — прозрачный, третий — оранжевый, четвертый — красный. Однако оказалось, что слоев только три: белый, прозрачный и красный.

Стекла на самой звезде не сохранились, но во время реставрации павильона на чердаке нашли небольшие осколки. По ним с помощью исторической технологии были воссозданы исходные элементы. Для этого запустили производственную линию на заводе.

После внимательного обследования специалисты расчистили каркас, заменили аварийные детали, а также отреставрировали медные пластины, обрамляющие звезду, и покрыли их сусальным золотом. После завершения работы в каркасе установили 80 рубиновых стекол, каждое из которых вырезали по индивидуальному шаблону.

Не обошли вниманием и шпиль башни, выполненный из толстых медных листов, тоже позолоченных. На нем частично заменили участки со сквозной коррозией, по необходимости выполнили протезирование. В завершение шпиль покрыли новым слоем сусального золота. Подлинное покрытие сохранить не удалось из-за серьезных утрат.

Внутри звезды воссоздали подсветку, теперь ее будет видно в любое время суток.

Павильон «Зерно» в стиле сталинского ампира был построен в 1939 году, а в 1954-м его реконструировали. Автором двух проектов стал знаменитый архитектор Дмитрий Чечулин.

Во время реставрации специалисты изучают все доступные архивные документы: чертежи, описания, фотографии. Сейчас павильону возвращают исторический облик, соответствующий 1954 году. Ремонтно-реставрационные работы планируют завершить в 2023-м. Здание станет одной из главных площадок Политехнического музея. Здесь будут проводить мультимедийные выставки и квесты, образовательные и публичные программы.

Сейчас специалисты восстанавливают декор, расчищают архитектурные элементы от многочисленных слоев краски и воссоздают утраченные детали павильона. В план работ также входит реставрация металлических ограждений кровли и ярусов башни павильона. Восстановленный фасад гости выставки смогут увидеть уже к началу следующего теплого сезона.

В павильоне «Зерно» четыре зала: Вводный, зал Московской области, зал Рязанской и Тульской областей, а также зал Калужской и Брянской областей. В каждом из них есть искусственный мрамор разных цветов: красного, зеленого, цвета слоновой кости и желтоватого. Мастера продолжают работу с поверхностью — ее расчистили от поздних слоев краски. Кроме того, по историческим фотографиям воссоздают бронзовые люстры 1950-х годов.