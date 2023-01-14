Выставка «Искра надежды» откроется в Музее Победы

— Подготовка к операции проходила в очень сжатые сроки, в обстановке чрезвычайной секретности. Все инженерные работы велись только ночью или в нелетную погоду. Для подготовки бойцов были построены тренировочные городки, которые воссоздавали немецкие оборонительные позиции в болотистой местности, — сказала куратор выставки Елизавета Голощапова.