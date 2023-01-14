В Москве наградили лучших военных дирижеров

Церемония награждения лучших военных дирижеров - победителей и призеров конкурса на создание музыкальных произведений для военного оркестра, состоялась в Центральном доме Российской армии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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"Награждение прошло 14 января в рамках праздничного концерта, посвященного 102-летию Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ", - отметили в военном ведомстве.

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Конкурс на создание музыкальных произведений для военного оркестра проводился с 1 сентября по 30 декабря 2022 года в соответствии с приказом министра обороны РФ.

Награды лауреатам конкурса вручал председатель жюри, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" генерал-майор Тимофей Маякин.

"Важность этого конкурса сложно переоценить. Все произведения победителей этого конкурса будут издаваться и пойдут для пополнения музыкального репертуара наших военных духовых оркестров", - подчеркнул он.

В рамках конкурса оценивались инструментальные музыкальные произведения для военного оркестра в четырех номинациях: встречный марш, строевой (концертный) марш, произведение малой формы (вальс, полька и т. п.), произведение крупной формы (увертюра, сюита, поэма и т. п.).

"Всего в конкурсную комиссию поступило 112 музыкальных произведений", - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе концерта со сцены прозвучали произведения, написанные победителями и призерами конкурса. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал Центральный военный оркестр Минобороны России.

О лауреатах конкурса

По итогам конкурса лауреатами I степени стали: преподаватель 43-й кафедры Военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Военного университета Дмитрий Кадеев за встречный марш "Красная площадь" (номинация "Встречный марш"); ветеран ВОС ВС РФ Ренад Ахмадиев за марш "В парадном строю" (номинация "Строевой (концертный) марш"); преподаватель 44-й кафедры инструментовки и чтения партитур Военного института Военного университета Александр Ермоленко за произведение "Приветствие военных музыкантов" (номинация "Произведение малой формы"); начальник Центрального военного оркестра Минобороны РФ заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин за произведение "Эстрадная сюита №1" (номинация "Произведение крупной формы").

Дипломы лауреатов II степени получили: артист военного оркестра 39-й гвардейской ракетной Глуховской ордена Ленина, Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии Александр Абраменко за "Встречный марш ракетчиков" (номинация "Встречный марш"); преподаватель отдельной дисциплины Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова Дмитрий Дедюхин за марш "Александр Суворов" (номинация "Строевой (концертный) марш"); артист Центрального военного оркестра Минобороны РФ Сергей Финогенов за "Концертный вальс" (номинация "Произведение малой формы"), а также за произведение "Мгновения эпохи" (номинация "Произведение крупной формы").