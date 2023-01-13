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30 минут назад

Москвичам назвали самые культурные и спортивные районы столицы

Lenta.ru

Власти Москвы назвали самые «культурные» и «спортивные» локации в городе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента городского имущества (ДГИ).

Москвичам назвали самые культурные и спортивные районы столицы
Фото: ТАССТАСС

На данный момент в Москве расположено более 1,8 тысячи зданий, которые относятся к учреждениям культуры или спорта. При этом оказалось, что наибольшее количество подобных объектов — свыше 500 — находятся в Центральном административном округе (ЦАО). Районами-лидерами ЦАО по количеству культурных учреждений стали Тверской, Пресненский и Хамовники. За пределами центра Москвы большое число культурных объектов обнаружили в северо-восточной, а также восточной частях города.

Самым спортивным, в свою очередь, власти города назвали Восточный административный округ (ВАО), где есть 144 спортивных учреждения — физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, а также спортзалов. По словам руководителя ДГИ Максима Гамана, в центре столицы есть около сотни спортобъектов. Кроме того, их часто можно найти в западной и южной части города.

В августе 2022 года стало известно, что россияне назвали самым культурным городом страны Санкт-Петербург. По данным, полученным из опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», за город проголосовали 57 процентов респондентов, они оценили наличие научно-исследовательских центров в городе.

Новости Москвы,Максим Гаман,Правительство Москвы,
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