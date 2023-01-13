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1 час назад

Известный российский поэт высказался о главных недостатках Москвы

Lenta.ru

Известный российский поэт Лев Рубинштейн высказался об основных недостатках Москвы. Своим мнением относительно минусов столицы он поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

Поэт Рубинштейн высказался о главных недостатках Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рубинштейн признался, что ему кажется оскорбительной стилизация новых зданий, построенных на месте тех, которые раньше находились там, под старинные. Кроме того, его расстраивает снос давно знакомых ему зданий, которые он считал «своими».

«Что касается архитектуры, к сожалению, не моими становятся места, которые я очень долгие годы воспринимал своими. В центре я вижу много того, что царапает мое зрение и слегка оскорбляет меня как старожила: мной же там все исхожено и все известно. Много-много лет в этом доме был магазин «Мясо» или парикмахерская, а теперь вообще дома нет. Или дом снесли, а построили что-то оскорбительно стилизованное: не новострой, а здания, имитирующие старые — совсем гадость», — рассказал Рубинштейн.

Другим недостатком столицы поэт назвал закрытость дворов. Рубинштейн добавил, что она его раздражает и царапает, так как из-за невозможности попасть во дворы из них пропала прежняя жизнь, которой ему не хватает.

Поэт также высказался о новостройках и спальных районах Москвы. Рубинштейн отметил, что он «плохо знает» новые постройки и поэтому не может их любить или не любить. «Что вообще говорить об этих спальных районах? Они спальные районы», — подытожил он.

В январе певица Ольга Кормухина назвала минусом Москвы скользкую плитку на некоторых улицах и посоветовала поменять ее. По ее мнению, в некоторых локациях города, например, на Пятницкой улице, очень скользко.

Новости Москвы,Ольга Кормухина,Лев Рубинштейн,
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