Синоптик предупредил о гололедице в Москве на следующей неделе

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные дни и на следующей неделе.
Синоптик отметил, что в выходные температура в Москве будет повышаться.
«Завтра (прогнозируется. — RT) слаботрицательный фон, примерно 0… -2 °С. А уже в воскресенье температура поднимется до нулевых отметок. Выходные пройдут практически без существенных осадков. Слабенькие осадки возможны в воскресенье в Подмосковье на границе с Тверской областью. Но основные осадки буду по северо-западу, то сеть Ленинградская, Псковская и Новгородская области», — рассказал специалист.
Он обратил внимание на возможность сильной гололедицы в конце следующей недели.
«Уже сейчас при переходе через ноль довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10% до 15% месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет -5 °С», — пояснил Варакин.
Ранее стало известно, что синоптики прогнозируют потепление в ряде российских городов в выходные.