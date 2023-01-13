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53 минуты назад

Синоптик Варакин предупредил о гололедице в Москве на следующей неделе

RT на русском

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные дни и на следующей неделе.

Синоптик предупредил о гололедице в Москве на следующей неделе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Синоптик отметил, что в выходные температура в Москве будет повышаться.

«Завтра (прогнозируется. — RT) слаботрицательный фон, примерно 0… -2 °С. А уже в воскресенье температура поднимется до нулевых отметок. Выходные пройдут практически без существенных осадков. Слабенькие осадки возможны в воскресенье в Подмосковье на границе с Тверской областью. Но основные осадки буду по северо-западу, то сеть Ленинградская, Псковская и Новгородская области», — рассказал специалист.

Он обратил внимание на возможность сильной гололедицы в конце следующей недели.

«Уже сейчас при переходе через ноль довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10% до 15% месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет -5 °С», — пояснил Варакин.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозируют потепление в ряде российских городов в выходные.

Новости Москвы,Юрий Варакин,Росгидромет,
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