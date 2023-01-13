Синоптик предупредил о гололедице в Москве на следующей неделе

«Уже сейчас при переходе через ноль довольно скользко. Но самая опасная погода ожидается в среду и четверг следующей недели. Там уже и мокрый снег, и дождь с плюсовыми температурами. За эти дни может выпасть от 10% до 15% месячной нормы осадков. А затем в субботу и воскресенье опять будет -5 °С», — пояснил Варакин.