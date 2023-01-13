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1 час назад

В Москве подешевела аренда жилья

Lenta.ru

К декабрю 2022 года в Москве подешевела аренда жилья — арендная ставка однокомнатной квартиры за год опустилась на семь процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Миэль».

В Москве подешевела аренда жилья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В декабре «однушку» можно было арендовать за 36,5 тысячи рублей в месяц. Арендная ставка двухкомнатных квартир снизилась на 9,5 процента — в среднем за месяц владельцы просили 48,4 тысячи рублей. Динамику объяснили увеличением объема предложения — за год экспозиция увеличилась почти в два раза.

«В декабре в арендном сегменте несезон. Первую половину января люди будут так или иначе отдыхать, во второй половине начнется легкое оживление. Так происходит из года в год. А дальше многое будет зависеть от рынка труда», — объяснили изменения на рынке в компании.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить оплачивать аренду жилья в России средствами из материнского капитала. Разрешение, по его словам, поддержало бы молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность.

Новости Москвы,Антон Орлов,Миэль,
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