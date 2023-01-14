Как изменился Театр на Бронной после реставрации

Масштабная модернизация позволила театру внедрить передовые технологии: теперь здесь ставят самые интересные и необычные спектакли.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

В апреле 2022 года Театр на Бронной открыл двери после масштабной реставрации, которая длилась около двух лет. Перед специалистами поставили задачу не только сохранить памятник архитектуры, но и модернизировать его.

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Зрители, как и актеры, переступившие порог обновленного театра, были в восторге. Перед ними предстало современное, сохранившее историчность культурное пространство с уникальными особенностями и нестандартными решениями.

Старания руководителей театра и мастеров оценили и эксперты. В декабре Театр на Бронной стал лауреатом ежегодного городского конкурса «Московская реставрация — 2022» в номинации за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия.

О том, как работает автоматический гардероб, что появилось на месте билетных касс и чем еще впечатлит зрителей Театр на Бронной, рассказали mos.ru его директор Елена Мироненко и главный художник Лариса Ломакина.

Театр-конструктор

В здание по адресу: Малая Бронная улица, дом 4, строение 2 тогда еще Московский театр драмы переехал в 1962 году. До него здесь находились Государственный еврейский театр и Театр сатиры. Здание оказалось не простым, а собранным из нескольких примыкающих друг к другу разноэтажных построек. Они располагаются на территории двух исторических домовладений.

«Это комплекс зданий, которые возводили в разные годы. Спроектировал и начал строить архитектор Иван Поздеев, а достраивал здание по этому проекту Николай Струков при участии архитектора Ивана Машкова. В этом его главная особенность», — отмечает директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

Работы продолжались вплоть до 1910-го — тогда дом приобрел знакомый москвичам вид.

Спустя восемь лет после переезда театр закрыли для зрителей на четыре года: в нем началось переустройство, в ходе которого в здании заменили коммуникации, расширили фойе и переоборудовали часть внутренних помещений. Декорационную мастерскую превратили в буфет, фасад облицевали естественным камнем, а над входом соорудили блестящий металлический козырек.

Следующие ремонтные работы в театре провели с 1998-го по 2006-й. С тех пор он до 2020 года ждал масштабной реставрации.

За стенами театра будущего

Работы в Театре на Бронной начались в январе 2020 года и завершились в апреле 2022-го.

«Реставрацию такого масштаба в театре провели впервые. В ней участвовали более 200 мастеров, не считая строителей и сотрудников подрядных организаций. Два года для такого объема — это небольшой срок», — считает Елена Мироненко.

Театр изменился не только внутренне, но и внешне. Фасады оснастили архитектурно-художественной подсветкой. «Перед входом появилось то, чего не было в этом театре с конца 1930-х годов. Мы случайно увидели старинную фотографию, где на фасаде закреплен светящийся козырек, и решили его восстановить. Исторически у здания не было козырька. А он нужен для защиты посетителей от плохой погоды. Под козырьком можно встречать близких и друзей, а также постоять и обсудить спектакль», — говорит главный художник Лариса Ломакина.

Здесь гости рассматривают афишу на трех светодиодных экранах, после чего открывают массивную дубовую дверь и попадают в обновленный вестибюль театра, пол которого украшает огромный логотип. Внутри посетители быстро ориентируются благодаря простой и понятной навигации на стенах.

Недалеко от входа расположены терминалы, в которых можно приобрести билеты на спектакли или экскурсию по театру.

«Мы отказались от традиционных билетных касс, так как они занимают большое помещение — почти 30 квадратных метров. Поэтому я решила заменить их компактными билетоматами с большими экранами и простым интерфейсом. Для этого пришлось вносить изменения в проект. И теперь наши гости осваивают новые технологии, а свободное от касс помещение занял сувенирный магазин», — рассказывает Елена Мироненко.

После покупки билетов и посещения магазина гости спешат в автоматический гардероб, появившийся после реставрации. «Мы одно из немногих учреждений культуры Москвы, которое может похвастаться таким нововведением. В гардеробе 500 мест. Каждая секция выбирает самую быструю траекторию доставки одежды. Таким образом, время ее выдачи сокращается», — поясняет Елена Мироненко.

Новый цвет искусства

Конечно, гвоздь любого театра — зрительный зал. Сначала гости проходят через фойе, где сохранили большие исторические зеркала. Уже здесь заметен обновленный интерьер. Стены покрашены в спокойный светло-голубой цвет. Его оттенки преобладают во всех помещениях театра. Благородным и спокойным серо-голубым цветом заменили слишком мрачный бордовый.

«Реставраторы проделали колоссальную работу, однако им не удалось найти первоначальный цвет. При очистке стен они обнаружили и серый, и желтый. Мы подобрали такой оттенок, который отвечает новому времени, и зрители его оценили. В более темный выкрашен зрительный зал, а в светлый — фойе», — рассказывает Лариса Ломакина.

В зрительный зал гости поднимаются по обновленной мраморной лестнице. После реставрации в театре оборудовали технический лифт без порога для маломобильных граждан. «Конфигурация здания, которое состоит из нескольких исторических построек, не дает возможности поставить лифтовую шахту. Мы долго решали, как осуществить задуманное. Идею удалось реализовать, и теперь человек с ограниченными возможностями здоровья может попасть в лифт на уровне зрительного зала», — отмечает Лариса Ломакина.

По ее словам, зрительный зал — самый трудный объект для реставрации. В нем большое количество лепнины, деталей, сложный пол, уклоны амфитеатра и балконов. И здесь, как ни в одной другой аудитории театра, сталкиваются, переплетаются, совмещаются и органично смотрятся историчность и современность.

Традиционные театральные кресла, в которые зритель «проваливается» и где норовит вздремнуть во время спектакля, заменили на дубовые с мягкими сиденьями и твердыми спинками.

«По мнению нашего художественного руководителя, искусство не должно быть удобным. Такие кресла помогут собраться и сосредоточиться на том, что происходит на сцене. Очень важно сохранять небольшой дискомфорт для того, чтобы зритель воспринимал искусство по-настоящему», — считает директор театра.

Старинная лепнина и современные технологии

Еще один сюрприз ждал мастеров при ремонте балкона — его перекрытия оказались аварийными. Балкон фактически собрали заново, сохранив исторический вид и усовершенствовав его инженерную начинку.

Долгой и кропотливой также вышла реставрация лепнины. «Более тысячи квадратных метров лепнины было отреставрировано в течение года. Часть ремонтировали здесь, а почти 400 “квадратов” увозили в мастерские», — рассказывает директор театра Елена Мироненко.

Около года провела в реставрационных мастерских и огромная латунная люстра, украшающая потолок зрительного зала. Ее вес составляет почти 70 килограммов.

Реставрация позволила оснастить театр высокотехнологичным оборудованием: теперь спектакли стали намного эффектнее и разнообразнее. Впечатлить зрителей помогают два больших и мощных проектора на 40 тысяч люмен. Один расположен в зрительном зале, а другой — над сценой. Всего в России три таких проектора. Еще один находится в Большом театре.

«Например, в спектакле “Гамлет in Moscow” зрители сидят не только в зале, но и на самой сцене. У проектора есть рирпроекция (обратная проекция), поэтому люди в разных локациях могут видеть изображение с двух сторон. Его использование позволяет нам создавать самые интересные и необычные спектакли, которые есть на данный момент в России», — рассказывает Елена Мироненко.

По словам Ларисы Ломакиной, дополнительным художественным решением стало размещение небольших проекторов и мобильных камер. «Благодаря этому у зрителей есть возможность рассмотреть эмоции актеров крупным планом в режиме онлайн-съемки. В спектакле “Таня” видеопланы сделаны в стиле ретро, что создает ощущение просмотра старого советского фильма», — поясняет главный художник.

Во время работ большое внимание уделили сцене. На ней заменили все металлические конструкции и инженерные коммуникации.

«Недавно мы получили диплом за лучшую организацию работ на объекте культурного наследия. Мы стали лауреатами конкурса “Московская реставрация — 2022”. Эксперты оценили тот объем работ, который был проделан нами совместно с реставраторами», — подчеркивает Елена Мироненко.

Кроме того, театр совместно с подрядчиком отремонтировал соседний корпус, предназначенный для актеров. В нем находятся гримерки, пошивочный цех и помещения для хранения костюмов.