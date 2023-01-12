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51 минуту назад

Шесть храмов в Москве поставили на кадастровый учет в 2022 году

Агентство «Москва»

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой в декабре 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о кадастровом учете храма чуда Архангела Михаила в Хонех в Братеево, он стал шестым зарегистрированным храмовым комплексом в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Шесть храмов в Москве поставили на кадастровый учет в 2022 году
Фото: 

«Храм в честь чуда Архангела Михаила в Хонех стал крупнейшим поставленным на учет религиозным объектом в Москве в прошлом году. Всего в 2022 году кадастровые номера присвоены шести храмам и храмовым комплексам общей площадью 4 тыс. 612,7 кв. м, расположенным в Северном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах столицы», - приводятся в материале слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца.

Как уточняется, храм в Братеево находится по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 33, площадь объекта составляет 1 тыс. 398,4 кв. м. Двухуровневый однокупольный храм рассчитан на 338 прихожан. Так, на нижнем уровне находятся детская воскресная школа, зал торжеств, трапезная и прочие помещения. Главный храм с молельным залом и алтарем расположен на верхнем уровне строения.

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл являются сопредседателями попечительского совета фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», отметили в пресс-службе.

Новости Москвы,Михаил Архангел,Сергей Собянин,Росреестр,
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