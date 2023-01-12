Шесть храмов в Москве поставили на кадастровый учет в 2022 году

«Храм в честь чуда Архангела Михаила в Хонех стал крупнейшим поставленным на учет религиозным объектом в Москве в прошлом году. Всего в 2022 году кадастровые номера присвоены шести храмам и храмовым комплексам общей площадью 4 тыс. 612,7 кв. м, расположенным в Северном, Северо-Западном, Восточном и Южном административных округах столицы», - приводятся в материале слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца.