Собянин: Завершилась реконструкция шести поликлиник

Медучреждения столицы обновляют по новому московскому стандарту. В поликлиниках создают комфортные условия для пациентов и медперсонала и устанавливают современное оборудование.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Завершилась комплексная реконструкция здания филиала № 3 городской поликлиники № 2 в Нагорном районе. Оно находится по адресу: Ялтинская улица, дом 10. Обновленное медучреждение посетил Сергей Собянин.

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Одновременно работы завершились еще в двух медучреждениях — филиале № 2 городской поликлиники № 22 на улице Дмитрия Ульянова (дом 25) в Академическом районе и филиале № 3 консультативно-диагностического центра № 6 на Дубнинской улице (дом 40, корпус 2) в Восточном Дегунине.

Кроме того, недавно первых пациентов приняли еще три обновленных медучреждения: филиал № 1 городской поликлиники № 115 на улице Маршала Новикова (дом 14, корпус 1) в Щукине, филиал № 1 городской поликлиники № 6 на 1-й Квесисской улице (дом 8) в районе Савеловский и филиал № 2 детской городской поликлиники № 52 на Первомайской улице (дом 10а) в Измайлове.

«У нас небольшой юбилей. С учетом шести поликлиник, которые мы сейчас открываем, будет уже 75 реконструированных поликлиник в Москве, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек — это значительный объем. И мы не прекращаем работать, очень активно двигаемся в реализации этой программы. Как вы знаете, мы ее расширили в два раза: увеличили число поликлиник, включенных в программу, со 100 до 200. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки работ: выполним все не до 2024 года, а до конца 2023-го — все старые поликлиники будут новыми. Мы не забываем и про действующие поликлиники: там внедряются новое оборудование и новые стандарты. Так что всех работников поликлиник Москвы с наступившим Новым годом, с Рождеством, а тех, кто переехал в новые поликлиники, — с новосельем. Те, кто ждет такой же подарок — новые здания — могут быть уверены, что мы сделаем все в срок», — отметил Мэр Москвы.

Поликлиника на Ялтинской улице

Четырехэтажное здание медицинского учреждения на Ялтинской улице было построено в 1970 году. Его площадь составляет около четырех тысяч квадратных метров. В последние годы в нем работает филиал № 3 городской поликлиники № 2. Медицинскую помощь здесь получают более 38 тысяч москвичей.

Поликлиника может принимать 602 пациента в смену. В штате числятся 62 человека, в том числе 25 врачей. Прием ведут врачи общей практики (терапевты), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Работают кабинеты маммографии, ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики.

К комплексной реконструкции учреждения приступили в декабре 2021 года и завершили ее в декабре 2022-го. Во время проведения работ пациентов принимали в головном здании городской поликлиники № 2 по адресу: Фруктовая улица, дом 12.

В ходе работ здание почти полностью перестроили: обустроили новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, а также провели отделку помещений.

После обновления в поликлинике появились кабинеты для отделения медицинской профилактики и дневного стационара.

Учреждение оснастили новейшим медицинским оборудованием. По контрактам жизненного цикла закуплены скрининговый маммограф, рентгенодиагностические аппараты, среди которых аппарат типа «U-дуга», три аппарата УЗИ (портативные и для исследования сердечно-сосудистой системы). Благодаря новой технике врачи смогут применять самые современные виды диагностики. В рабочих кабинетах медиков установили компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

Здание поликлиники теперь соответствует новому московскому стандарту. Кабинеты врачей разместили так, чтобы не возникали очереди. Для пациентов обустроили зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Навигация интуитивно понятна и позволяет посетителям без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудовали уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастили эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.

«Все очень нравится. Абсолютно современное оборудование и те возможности, которые предоставляются, — раньше о таком можно было только мечтать», — рассказала Наталья Шиндряева, главный врач филиала № 3 городской поликлиники № 2.

Территорию возле поликлиники благоустроили и озеленили. Там уложили плиточное покрытие, установили скамейки, урны и стелы, а также опоры освещения, автоматические ворота и ограждение. На территории разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

Первых пациентов обновленная поликлиника на Ялтинской улице примет 16 января 2023 года. В тот же день свои двери откроют поликлиники на улицах Дмитрия Ульянова и Дубнинской.

В состав городской поликлиники № 2, помимо головного здания на Фруктовой улице (дом 12), входят четыре филиала. Медучреждение посещают 162 тысячи человек — жителей районов Нагорный, Чертаново Центральное и Чертаново Северное. Общая площадь зданий составляет около 25 тысяч квадратных метров, а мощность — 3,36 тысячи посещений в смену. В поликлинике работают 705 сотрудников, в том числе 273 врача.

Московский стандарт: крупнейшая программа реконструкции городских поликлиник

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах внедрили московский стандарт поликлиник.

Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации, за которыми работают консультанты. В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой, а в детских поликлиниках ребята могут поиграть в игрушки, а мамы — уединиться, чтобы покормить малыша. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый московский стандарт поликлиник, ставший логичным продолжением стандарта первого поколения.

В ходе специального онлайн-опроса, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года, профессиональную оценку планируемых изменений дали медицинские работники. В проекте приняли участие более четырех тысяч медиков, они оставили 2,7 тысячи предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В проекте «Активный гражданин» прошло специальное голосование, в котором приняли участие более 212 тысяч человек, свыше 70 процентов из них одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции городских поликлиник, необходимую для реализации стандарта.

Новый московский стандарт поликлиник включает несколько важных принципов.

Больше врачей самых востребованных специальностей

В каждом филиале поликлиники прием будут вести врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — врач общей практики (терапевт), кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов будут дополнительно принимать до пяти узких специалистов — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

Это позволит уменьшить количество перемещений пациентов между филиалами поликлиник. На прием к наиболее востребованным врачам можно будет попасть максимально близко к месту жительства.

Современное техническое оснащение

В обновленных поликлиниках устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснащают аппаратами МРТ и КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами), эндоскопическим оборудованием.

Таким образом, пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Кроме того, аналоговое оборудование будут постепенно заменять на более современное — цифровое. Это позволит создать единую городскую базу хранения медицинских изображений, улучшить качество диагностики и уменьшить число ошибочно поставленных диагнозов.

Первые поставки нового оборудования в поликлиники начались в 2019 году.

Цифровизация

Пациенты получили доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. Объем доступной информации будет постепенно расширяться.

Удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений

Наиболее востребованные кабинеты размещают на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Врачи узких специальностей там, где возможно, будут работать на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядом с кабинетом гастроэнтеролога и так далее.

Кабинеты врачей распределят так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема более комфортным.

Там, где возможно, организуют буфеты для пациентов и персонала.

Инга Кокарева, главный врач городской поликлиники № 6, отметила, что в учреждении спустя 55 лет наконец-то установили лифт. Его появления здесь ждали особенно сильно, так как в Савеловском районе проживает большое количество москвичей пожилого возраста.

Комфортные условия для работников

В обновленных поликлиниках для медперсонала оборудуют уютные комнаты отдыха, в которых можно пообщаться, перекусить или выпить чашку кофе.

Кабинеты врачей оснащают эргономичной мебелью для комфортной работы, в том числе креслами, шкафами, столами и стульями. Также работникам выдают удобную и стильную рабочую одежду и обувь.

Искренний сервис

В регистратуре, работающей по принципу ресепшена, пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы». В их обязанности входит отвечать на возникающие вопросы, помогать пациентам сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу.

Также специалисты благоустраивают территории рядом с обновленными поликлиниками.

Для внедрения нового стандарта поликлиник Правительство Москвы реализует программу закупки нового оборудования и обучения персонала, проведет реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта. В городе построят около 30 новых поликлиник в районах, где их объективно не хватает.

В программу обновления входит 201 здание поликлиник, что составляет половину амбулаторного фонда Москвы.

В 2020–2023 годах в столице реконструировали 75 зданий общей площадью свыше 260 тысяч квадратных метров.