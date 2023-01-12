В Москве закрылся легендарный "ГЛАВCLUB"

Во время самых тяжёлых пандемийных месяцев ему, как, впрочем, и многим другим площадкам, пришлось отменить множество концертов, включая выступления знаковых иностранных исполнителей. Вдобавок клуб конфликтовал с городскими властями на почве ограничений, связанных с COVID-19. Вскоре у администрации возникли проблемы с возвратом средств за билеты - пострадали поклонники таких исполнителей, как Emperor, Clawfinger, Эмир Кустурица, Static-X, God Is an Astronaut, Morcheeba и другие. Часть купивших билеты так и не смогли их вернуть и получить свои деньги.

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Политическая ситуация в мире, возникшая в феврале прошлого года с началом спецоперации по защите ЛНР и ДНР, спровоцировала отмену ряда других концертов, в том числе перенесённых после пика пандемии, что усугубило ситуацию. В результате с начала этого года "ГЛАВCLUB" прекратил существование. Официальный сайт пока не удалён, на нём можно видеть одинокое объявление - да и то о переносе мероприятия из Зелёного театра в клуб "1930". В соцсетях аккаунты закрывшегося клуба атакуют недовольные держатели билетов на отменённые концерты.

За время существования "ГЛАВCLUB" там выступило множество известных исполнителей, включая Laibach, Einstuerzende Neubauten, Swans, Тарью Турунен, Oomph!, Annihilator, Dubioza Kolektiv, The Jesus and Mary Chain, Korpiklaani, Sepultura, Макса и Игоря Кавалеру, Дэвида Духовны, Марки Рамоуна, Эмира Кустурицу и Горана Бреговича; регулярно приезжали The Exploited и многие другие.