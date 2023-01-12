В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
16 минут назад

В Москве закрылся легендарный "ГЛАВCLUB"

Российская Газета

Во время самых тяжёлых пандемийных месяцев ему, как, впрочем, и многим другим площадкам, пришлось отменить множество концертов, включая выступления знаковых иностранных исполнителей. Вдобавок клуб конфликтовал с городскими властями на почве ограничений, связанных с COVID-19. Вскоре у администрации возникли проблемы с возвратом средств за билеты - пострадали поклонники таких исполнителей, как Emperor, Clawfinger, Эмир Кустурица, Static-X, God Is an Astronaut, Morcheeba и другие. Часть купивших билеты так и не смогли их вернуть и получить свои деньги.

В Москве закрылся легендарный "ГЛАВCLUB"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политическая ситуация в мире, возникшая в феврале прошлого года с началом спецоперации по защите ЛНР и ДНР, спровоцировала отмену ряда других концертов, в том числе перенесённых после пика пандемии, что усугубило ситуацию. В результате с начала этого года "ГЛАВCLUB" прекратил существование. Официальный сайт пока не удалён, на нём можно видеть одинокое объявление - да и то о переносе мероприятия из Зелёного театра в клуб "1930". В соцсетях аккаунты закрывшегося клуба атакуют недовольные держатели билетов на отменённые концерты.

За время существования "ГЛАВCLUB" там выступило множество известных исполнителей, включая Laibach, Einstuerzende Neubauten, Swans, Тарью Турунен, Oomph!, Annihilator, Dubioza Kolektiv, The Jesus and Mary Chain, Korpiklaani, Sepultura, Макса и Игоря Кавалеру, Дэвида Духовны, Марки Рамоуна, Эмира Кустурицу и Горана Бреговича; регулярно приезжали The Exploited и многие другие.

Меж тем свято место пусто не бывает, и над павильоном по адресу ул. Орджоникидзе, 11 c1 вывеска менялась неоднократно - ранее тут, например, находились знаменитые клубы "Б1", "А2" и YOTASPACE. В помещении уже открылся новый клуб - Base, с совершенно новыми хозяевами, обещающими "базу для творчества и самовыражения", "новаторские идеалы и нестандартный подход". Уже 28 января там пройдёт вечеринка по случаю Дня студента.

Новости Москвы,Горан Брегович,Дэвид Духовны,Эмир Кустурица,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители