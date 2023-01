В Москве закрылся легендарный "ГЛАВCLUB"

Во время самых тяжёлых пандемийных месяцев ему, как, впрочем, и многим другим площадкам, пришлось отменить множество концертов, включая выступления знаковых иностранных исполнителей. Вдобавок клуб конфликтовал с городскими властями на почве ограничений, связанных с COVID-19. Вскоре у администрации возникли проблемы с возвратом средств за билеты - пострадали поклонники таких исполнителей, как Emperor, Clawfinger, Эмир Кустурица , Static-X, God Is an Astronaut, Morcheeba и другие. Часть купивших билеты так и не смогли их вернуть и получить свои деньги.

За время существования "ГЛАВCLUB" там выступило множество известных исполнителей, включая Laibach, Einstuerzende Neubauten, Swans, Тарью Турунен, Oomph!, Annihilator, Dubioza Kolektiv, The Jesus and Mary Chain, Korpiklaani, Sepultura, Макса и Игоря Кавалеру, Дэвида Духовны, Марки Рамоуна, Эмира Кустурицу и Горана Бреговича; регулярно приезжали The Exploited и многие другие.