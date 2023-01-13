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1 час назад

Москвичам рассказали о многообразии спортивных и культурных объектов города

Вечерняя Москваиещё 2

На сегодняшний день в столице находится свыше 1,8 тысячи зданий, относящихся к учреждениям культуры или спорта. Наибольшее количество подобных объектов расположено в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом в пятницу, 13 января, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Москвичам рассказали о спортивных и культурных объектах города
Фото: «Вечерняя Москва»«Вечерняя Москва»

По его словам, в ЦАО расположено порядка 430 известных театров, музеев и концертных площадок, а также около сотни объектов, связанных со спортивной инфраструктурой.

Среди районов центрального округа заметно выделяются Тверской, Хамовники и Пресненский. Гаман отметил, что в каждом из них находится более 70 объектов, имеющих отношение к культуре.

Кроме центральной части столицы такие объекты зачастую встречаются в Останкинском районе, Сокольниках и Измайлове.

В свою очередь генеральный директор Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) Александр Кинев заявил, что учреждения культуры и спорта часто направляют свои обращения в организацию. Как правило, это связано с возникающими решениями по перепланировке или реконструкции.

До этого Максим Гаман рассказал, что в прошлом году специалисты внесли в реестр объектов недвижимости города несколько значимых объектов.

Новости Москвы,Максим Гаман,Александр Кинев,Правительство Москвы,
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