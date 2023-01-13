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57 минут назад

Синоптик: Крещение в Москве может стать одним из самых теплых в истории

Вечерняя Москваиещё 13

Крещение в Москве может стать вторым по уровню тепла за всю историю метеонаблюдений которая ведется с 1879 года. Температура в столице будет находиться на уровне 3-4 градуса выше нуля, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу, 13 января.

Крещение в Москве может стать одним из самых теплых в истории
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года, — сказала она.

Синоптик подчеркнула, что такое явление — «очень редкий случай для московской погоды». По словам Поздняковой, погода в Крещение будет облачной с осадками, а температура будет находиться на уровне 3-4 градуса выше нуля, передает РИА Новости.

В ближайшие выходные температура воздуха в Москве будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже может установиться слабоположительная температура. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд заявил, что потепление до плюс одного градуса ожидается в столице в воскресенье, 15 января. Ко вторнику, 17 января, температура повысится до пяти градусов тепла.

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