Выделенную полосу на участке Каширского шоссе закроют для такси

Движение по выделенной полосе на Каширском шоссе от МКАД до улицы Борисовские Пруды будет запрещено для машин такси с 4 февраля в связи с проведением работ на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 11 января.