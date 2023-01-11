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41 минуту назад

Выделенку на Каширском шоссе закроют для такси с 4 февраля

Вечерняя Москваиещё 1

Движение по выделенной полосе на Каширском шоссе от МКАД до улицы Борисовские Пруды будет запрещено для машин такси с 4 февраля в связи с проведением работ на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 11 января.

Выделенную полосу на участке Каширского шоссе закроют для такси
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 4 февраля таксисты временно не смогут проехать по Каширскому шоссе — от МКАД до ул. Борисовские Пруды в сторону центра. Ограничения будут действовать, пока идут работы на участке Замоскворецкой линии метро, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На данном участке Каширского шоссе курсируют автобусы шести маршрутов, ежедневно перевозя около 100 тысяч пассажиров. Запрет на движение такси увеличит скорость городского транспорта, пояснили в департаменте.

Накануне стало известно, что с 15 по 30 января в связи с проведением строительных работ будут перекрыты в ночное время участки боковых проездов Каширского шоссе.

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