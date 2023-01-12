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1 час назад

В Шереметьево откроют экспозицию о театре имени А. С. Пушкина

ТАССиещё 1

Экспозиция, посвященная истории и текущей работе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, будет открыта 16 января в международном аэропорту Шереметьево, сообщила в среду пресс-служба театра.

В Шереметьево откроют экспозицию о театре имени А. С. Пушкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"16 января Московский драматический театр им. А. С. Пушкина совместно с международным аэропортом Шереметьево им. А. С. Пушкина представят совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", направленный на повышение внимания москвичей и гостей города к театру и популяризацию театрального искусства", - говорится в сообщении.

В день открытия экспозиции молодые артисты театра представят для посетителей терминала В аэропорта музыкальную концертную программу. Проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя" рассказывает о прошлом и настоящем театра им. А. С. Пушкина, история которого берет начало от Камерного театра, основанного более 100 лет назад режиссером Александром Таировым.

Основная часть экспозиции знакомит с современными спектаклями, в которых заняты Вера Алентова, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Владимир Жеребцов, Сергей Лазарев и другие артисты.

Новости Москвы,Александр Таиров,Александра Урсуляк,Владимир Жеребцов,Вера Алентова,Виктория Исакова,Сергей Лазарев,Аэропорт Шереметьево,
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