В Шереметьево откроют экспозицию о театре имени А. С. Пушкина

Экспозиция, посвященная истории и текущей работе Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, будет открыта 16 января в международном аэропорту Шереметьево , сообщила в среду пресс-служба театра.

"16 января Московский драматический театр им. А. С. Пушкина совместно с международным аэропортом Шереметьево им. А. С. Пушкина представят совместный арт-проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя", направленный на повышение внимания москвичей и гостей города к театру и популяризацию театрального искусства", - говорится в сообщении.

В день открытия экспозиции молодые артисты театра представят для посетителей терминала В аэропорта музыкальную концертную программу. Проект "Театр не изменит мир, но он изменит тебя" рассказывает о прошлом и настоящем театра им. А. С. Пушкина, история которого берет начало от Камерного театра, основанного более 100 лет назад режиссером Александром Таировым.