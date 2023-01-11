В Москве ко Дню заповедников выпустили 10 тысяч тематических карт «Тройка»

В столице ко Дню заповедников и парков выпустили 10 тыс. тематических карт «Тройка» с изображением редких видов животных, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Ко Дню заповедников и парков вместе с Минприроды России мы выпустили 10 тыс. карт «Тройка» с изображением редких видов животных. Это не первый наш совместный проект, посвященный экологии и охране окружающей среды, - мы также запускали «заповедный» поезд-энциклопедию, открывали выставку «Ускользающий мир», чтобы пассажиры могли больше узнать о природе нашей страны», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что тематические карты посвятили дальневосточному леопарду, белому медведю, белоплечему орлану, дзерену, калану, лошади Пржевальского, моржу, северному оленю. Так, на картах есть QR-код, который ведет на сайт заповедников России.
В ведомстве добавили, что купить новинки можно на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине Московского метрополитена.
Ранее «Известия» сообщали, что в Москве со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Пояснялось, что стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 руб., до 50 руб., по тарифу «90 минут» - на 6 руб., до 75 руб. Также на 1 руб., до 62 руб., возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый». Помимо этого, появился новый тариф - билет «Единый» на метро и наземный транспорт для учащихся. Его стоимость составит 715 руб. на 30 дней и 2 тыс. 55 руб. на 90 дней.