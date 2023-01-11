В Москве ко Дню заповедников выпустили 10 тысяч тематических карт «Тройка»

«Ко Дню заповедников и парков вместе с Минприроды России мы выпустили 10 тыс. карт «Тройка» с изображением редких видов животных. Это не первый наш совместный проект, посвященный экологии и охране окружающей среды, - мы также запускали «заповедный» поезд-энциклопедию, открывали выставку «Ускользающий мир», чтобы пассажиры могли больше узнать о природе нашей страны», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

В ведомстве добавили, что купить новинки можно на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине Московского метрополитена.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве со 2 января изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Пояснялось, что стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 руб., до 50 руб., по тарифу «90 минут» - на 6 руб., до 75 руб. Также на 1 руб., до 62 руб., возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый». Помимо этого, появился новый тариф - билет «Единый» на метро и наземный транспорт для учащихся. Его стоимость составит 715 руб. на 30 дней и 2 тыс. 55 руб. на 90 дней.