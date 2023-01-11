Ракова рассказала о развитии социальной сферы Москвы в 2023 году

В предстоящие три года бюджетные расходы на социальную политику в Москве составят почти 6,3 триллиона рублей. Из них в 2023 году на эти цели выделили более 2,1 триллиона рублей. Об этом в среду, 11 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Как сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в 2023 году город сохранит все действующие меры социальной поддержки.

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— На помощь города в случае необходимости может рассчитывать любой москвич. Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают 4,5 миллиона человек — каждый третий житель столицы, — рассказала она.

По словам заместителя московского мэра, отдельное внимание городское правительство планирует уделять здравоохранению и образованию. Так, в Москве продолжится программа капитального ремонта больниц, будут продолжать совершенствоваться алгоритмы оказания онкологической помощи и многое другое.

Министр правительства Москвы и глава городского департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что на социальную сферу будет потрачено более половины бюджета столицы. Этому поспособствует увеличение доходов города на 5,7 процента в сравнении с 2022 годом.

Заметным событием в 2023 году станет переход московского здравоохранения на новые стандарты оказания экстренной медицинской помощи. Шесть современных скоропомощных стационаров появятся в этом году в Москве. Каждый из них — это полноценная современная больница.

Также Ракова отметила продолжение в городе программы лекарственного обеспечения и лечебного питания льготников. На это будет выделено 50,7 миллиарда рублей из бюджета.

На финансирование государственной программы «Социальная поддержка жителей Москвы» в 2023 году предусмотрены ассигнования в объеме 635,2 миллиарда рублей. Более того, все пособия и компенсационные выплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10 процентов.

Так, бесплатным санаторно-курортным лечением планируется обеспечить 245 тысяч москвичей старшего поколения, инвалидов и других нуждающихся.

Образовательный процесс для старшеклассников Москвы в этом году будет сфокусирован на углубленной подготовке к ЕГЭ с учетом внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов.

А среди грантов московского мэра появится номинация «За развитие предпрофессионального образования». Учителя города продолжат получать вознаграждение за классное руководство, а также надбавку за работу в МЭШ.

Финансирование городской программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» в новом году будет увеличено на 16,2 процента. Всего на эту сферу московские власти направят 117 миллиардов рублей. Так, продолжит активно развиваться проект «Музеи — детям».

Кроме того, Ракова отметила, что финансирование городской программы «Спорт Москвы» в 2023 году увеличится на 13,1 процента и составит 78,4 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра столицы.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что жители Москвы смогут пройти плановую диспансеризацию в городских поликлиниках с 9 января. По словам эксперта, записаться на обследование можно в поликлинике, на mos.ru или через систему ЕМИАС.