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1 час назад

Николай Коновалов стал новым главным судебным приставом Москвы

ТАСС

Главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов, возглавлявший ранее Главное управление ФССП по Московской области. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к ФССП.

Назначен главный судебный пристав Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Руководителем Главного управления ФССП России по Москве - главным судебным приставом Москвы назначен Николай Коновалов", - сообщил собеседник.

Николай Коновалов с 2000 по 2003 год работал в отделе внутренних дел Успенского района Краснодарского края. В службе судебных приставов работает с 2003 года в Краснодарском крае, а с 2008 года - в Ставропольском. С марта 2011 года был начальником отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников в УФССП России по Республике Адыгея, в ноябре 2011 года был назначен заместителем главы УФССП по Тамбовской области, в октябре 2013 года возглавил управление ФССП Ставропольского края, с сентября 2017 года был главным судебным приставом Московской области.

С 2015 года главным судебным приставом Москвы был Сергей Замородских.

Новости Москвы,Николай Коновалов,ФССП России,
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