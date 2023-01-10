Назначен главный судебный пристав Москвы

Николай Коновалов с 2000 по 2003 год работал в отделе внутренних дел Успенского района Краснодарского края. В службе судебных приставов работает с 2003 года в Краснодарском крае, а с 2008 года - в Ставропольском. С марта 2011 года был начальником отдела организации работы по розыску и реализации имущества должников в УФССП России по Республике Адыгея, в ноябре 2011 года был назначен заместителем главы УФССП по Тамбовской области, в октябре 2013 года возглавил управление ФССП Ставропольского края, с сентября 2017 года был главным судебным приставом Московской области.