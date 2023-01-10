В Москве усилили работу пунктов обогрева для бездомных

Они открыты в разных районах столицы. В частности, пять тёплых автобусов дежурят у площади трёх вокзалов, а также у Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского.

Кроме того, погреться можно в стационарных пунктах: два из них в центре социальной адаптации на Иловайской улице, три — в отделениях «Дмитровское», «Востряково», «Косино-Ухтомское». Все они работают круглосуточно, говорится на сайте мэра Москвы.Тёплый автобус может вместить до 15 человек одновременно, в нём можно согреться и выпить чаю.