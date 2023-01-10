Собянин поздравил с днем рождения Валентину Теличкину

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народной артистке России Валентине Теличкиной по случаю ее дня рождения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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«Ваша богатая творческая биография является ярким примером служения киноискусству. Высокое актерское мастерство и тонкий психологизм нашли свое отражение в десятках сыгранных вами ролей, которые пришлись по душе миллионам зрителей», - говорится, в частности, в телеграмме.

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне - Нижегородской) области. После окончания школы она поступила во ВГИК, который окончила в 1967 году. Популярность ей принесла роль Вали Корольковой в киноленте Сергея Герасимова «Журналист» (1967).