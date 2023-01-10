Собянин поздравил с днем рождения Валентину Теличкину

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народной артистке России Валентине Теличкиной по случаю ее дня рождения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Ваша богатая творческая биография является ярким примером служения киноискусству. Высокое актерское мастерство и тонкий психологизм нашли свое отражение в десятках сыгранных вами ролей, которые пришлись по душе миллионам зрителей», - говорится, в частности, в телеграмме.
Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красном Арзамасского района Горьковской (ныне - Нижегородской) области. После окончания школы она поступила во ВГИК, который окончила в 1967 году. Популярность ей принесла роль Вали Корольковой в киноленте Сергея Герасимова «Журналист» (1967).
Она также играла в фильмах «Зигзаг удачи» (1968) Эльдара Рязанова, «Начало» (1970), «Не может быть!» (1975) Леонида Гайдая, «Васса» (1982) Глеба Панфилова, «По главной улице с оркестром» (1986) Петра Тодоровского, «Большой» (2016) Валерия Тодоровского, сериалах «Бригада» (2002), «Есенин» (2005) и других. Всего в ее фильмографии более 70 ролей.
В 2009 году ей присвоили звание народной артистки РФ. Также она является лауреатом премии Ленинского комсомола (1976), Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых (1985 год).